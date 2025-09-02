Le groupe Frontier bondit après que Deutsche Bank a relevé sa note à "acheter"

2 septembre - ** Les actions de Frontier Group Holdings

ULCC.O ont augmenté de 18% à 5,8 $ dans les premiers échanges après que Deutsche Bank ait relevé la note de l'action de "hold" à "acheter"

** La Deutsche Bank estime que le transporteur à bas prix est le mieux placé pour être le plus grand bénéficiaire de la faillite de Spirit Airlines FLYY.A en raison du chevauchement de leurs réseaux

** La semaine dernière, Spirit a demandé la protection de la faillite pour la deuxième fois en un an

** La société de courtage estime que le chevauchement devrait augmenter à environ 40 % d'ici le trimestre de décembre, suite à l'annonce récente de Frontier d'ajouter 20 nouvelles routes à partir de la fin de l'année

** Le PT médian des 11 courtiers couvrant l'action est de 5,50 $ - données LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 31% depuis le début de l'année