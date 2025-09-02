 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le groupe Frontier bondit après que Deutsche Bank a relevé sa note à "acheter"
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de Frontier Group Holdings

ULCC.O ont augmenté de 18% à 5,8 $ dans les premiers échanges après que Deutsche Bank ait relevé la note de l'action de "hold" à "acheter"

** La Deutsche Bank estime que le transporteur à bas prix est le mieux placé pour être le plus grand bénéficiaire de la faillite de Spirit Airlines FLYY.A en raison du chevauchement de leurs réseaux

** La semaine dernière, Spirit a demandé la protection de la faillite pour la deuxième fois en un an

** La société de courtage estime que le chevauchement devrait augmenter à environ 40 % d'ici le trimestre de décembre, suite à l'annonce récente de Frontier d'ajouter 20 nouvelles routes à partir de la fin de l'année

** Le PT médian des 11 courtiers couvrant l'action est de 5,50 $ - données LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 31% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

