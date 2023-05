Le Groupe Finare entre au capital de Trusteam Finance

(AOF) - Trusteam Finance annonce l’arrivée du Groupe Finare au capital de l’entreprise avec une prise de participation minoritaire. « L’entrée de Finare au capital de Trusteam constitue une étape importante dans notre histoire. Ce partenariat structurant, au niveau financier, opérationnel et commercial, rend Trusteam plus solide et accélère son développement au service de ses clients. », a déclaré Jean-Sébastien Beslay, Président de Trusteam Finance. Cette prise de participation minoritaire au capital de Trusteam Finance est soumise à l’approbation des autorités de tutelles.

Finare est un groupe français indépendant, diversifié autour des métiers de l'assurance des placements et des services.