Le groupe de pression américain PhRMA prévoit un site web pour faciliter l'accès à des médicaments moins chers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le groupe de pression pharmaceutique américain PhRMA a déclaré lundi qu'il lancerait un nouveau site web en janvier pour aider les patients à acheter des médicaments sur ordonnance directement auprès des fabricants, sans passer par les gestionnaires de prestations pharmaceutiques et d'autres intermédiaires.

Ce site, qui s'appellera AmericasMedicines.com, permettra aux fabricants de médicaments de dresser la liste des médicaments disponibles pour un achat direct et de mettre les patients en contact avec des programmes offrant des prix plus bas et moins d'obstacles à l'accès.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'industrie biopharmaceutique visant à simplifier la manière dont les Américains obtiennent leurs médicaments et à réduire les frais à leur charge, à la suite des pressions croissantes exercées par l'administration Trump.

Le président Donald Trump a exhorté les sociétés pharmaceutiques à aligner les prix américains sur ceux pratiqués dans d'autres pays et a signé en mai un décret exigeant des fabricants de médicaments qu'ils offrent aux Américains les mêmes prix que ceux qu'ils pratiquent à l'étranger.

En juillet, M. Trump a envoyé des lettres à 17 grandes sociétés pharmaceutiques pour leur demander de réduire les prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis afin de les aligner sur ceux pratiqués dans d'autres pays développés. Les entreprises ont jusqu'au 29 septembre pour répondre en prenant des engagements contraignants.

La Maison-Blanche a également lancé l'idée d'un site web géré par le gouvernement, qui pourrait s'appeler TrumpRx , afin d'aider les Américains à acheter des médicaments moins chers, a rapporté Bloomberg News au début du mois.

La PhRMA n'a pas immédiatement répondu à une demande de précisions sur son futur site web.

Le modèle de vente directe au consommateur a récemment gagné du terrain, avec des entreprises comme Eli Lilly LLY.N , Pfizer

PFE.N et AstraZeneca qui ont lancé leurs propres plates-formes pour certains médicaments.

La semaine dernière, , AstraZeneca AZN.L a déclaré qu'elle offrirait ses traitements contre le diabète et l'asthme avec des remises allant jusqu'à 70 %, à partir du 1er octobre.

Le groupe industriel a également déclaré que les fabricants de médicaments avaient investi 500 milliards de dollars dans la fabrication et l'infrastructure aux États-Unis, ce qui devrait générer une production économique de 1,2 billion de dollars et créer plus de 100 000 nouveaux emplois.