Le groupe de mode SMCP tombe dans le rouge, plombé par la Chine

Magasin Sandro (groupe SMCP) à Pékin ( AFP / FRED DUFOUR )

Le groupe de mode SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) a accusé une perte nette de plus de 23 millions d'euros en 2024 en raison de mauvaises performances sur le marché chinois, et malgré une embellie au second semestre.

En 2023, son bénéfice net s'était établi à 11 millions d'euros, et à 51 millions d'euros en 2022.

En 2024, le chiffre d'affaires du groupe, à 1,2 milliard d'euros, est en baisse de 1,5%, a-t-il indiqué dans un communiqué publié jeudi.

Sur trois des quatre régions où le groupe est présent, le chiffre d'affaires s'est inscrit en croissance (+1,1% en France, +3,7% en Europe - hors France -, Moyen-Orient et Afrique et +5,4% en Amérique). Mais l'Asie-Pacifique a vu le chiffre d'affaires des magasins chuter de 18,5%.

"Si on isole la performance chinoise, on a une performance sur l'année qui est positive, encore plus positive sur le quatrième trimestre", a nuancé la directrice générale du groupe, Isabelle Guichot, auprès de l'AFP.

Sur cette période, les ventes ont augmenté de 1,9% et de 4,7% si on excepte le marché chinois.

SMCP travaille depuis plusieurs années à l'optimisation de son réseau de boutiques et a fermé 80 magasins en propre en 2024, dont 65 en Chine.

"La consommation chinoise ne va plus être la même dans les années à venir, nous avions sans doute un réseau trop large (...) que nous avons adapté au potentiel du marché chinois", a expliqué Mme Guichot.

Côté marques, c'est Sandro qui s'en sort le mieux, avec un chiffre d'affaires stable (+0,6%), suivi de Maje (-0,9%). Le chiffre d'affaires commun de Claudie Pierlot et Fursac a lui baissé de -11%.

"Dans des environnements dégradés, les marques les plus globales, plus puissantes, avec des empreintes géographiques plus larges s'en sortent mieux", a constaté Isabelle Guichot. Fursac notamment, "davantage centré sur la France", a pâti de la période des Jeux olympiques à Paris, selon la directrice générale.

"Pour nous, c'était une année importante, de transition, dans une conjoncture qui reste complexe et dont on est assez fiers car on a montré la solidité de notre groupe", a-t-elle ajouté, rappelant la diminution de 49 millions d'euros de la dette du groupe, à 237 millions à fin 2024.

Groupe de luxe accessible, SMCP est présent dans 49 pays, avec un réseau de plus de 1.600 magasins dans le monde.