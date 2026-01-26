Le groupe chinois Zijin Gold rachète la société minière canadienne Allied Gold pour environ 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la transaction et le commentaire du directeur général dans les paragraphes 2-4)

Zijin Gold 2259.HK a accepté d'acheter la société canadienne Allied Gold AAUC.TO pour environ 5,5 milliards de dollars canadiens (4,02 milliards de dollars) en espèces, ont déclaré les sociétés lundi, alors que le mineur chinois accélère son expansion mondiale dans le contexte d'un prix élevé de l'or.

Dans le cadre de l'accord, Zijin paiera 44 dollars canadiens par action, ce qui représente une prime d'environ 5,4 % par rapport à la dernière clôture des actions d'Allied. Les actions d'Allied cotées aux États-Unis étaient en hausse de près de 4 % dans les échanges avant bourse.

La forte hausse des prix de l'or a amélioré les marges et les flux de trésorerie des mineurs, ce qui a favorisé la consolidation, les grands producteurs étant à la recherche d'actifs à longue durée de vie et augmentant leur production par des acquisitions plutôt que par le développement de nouvelles mines.

"La transaction constitue une offre en espèces très intéressante pour Allied Gold, à un niveau jamais atteint par le cours de l'action de la société, et cristallise une valeur significative et certaine pour ses actionnaires", a déclaré Peter Marrone, directeur général d'Allied Gold.

Les deux sociétés prévoient de conclure la transaction d'ici la fin du mois d'avril 2026.

(1 $ = 1,3676 dollar canadien)