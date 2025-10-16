 Aller au contenu principal
Le groupe britannique Smiths Group vend son unité d'interconnexion à Molex (groupe Koch) pour un montant de 1,75 milliard de dollars
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'opération et du contexte du paragraphe 2)

Smiths Group SMIN.L a déclaré jeudi qu'il allait vendre son unité d'interconnexion au fabricant américain de composants électroniques Molex Electronic dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,3 milliard de livres (1,75 milliard de dollars), après avoir fait face à la pression des investisseurs pour démanteler le conglomérat.

Sous la pression de l'investisseur activiste américain Engine Capital, Smiths Group a déclaré au début de l'année qu'il céderait son unité d'interconnexion pour se concentrer sur les technologies industrielles par l'intermédiaire de ses activités John Crane et Flex-Tek.

Joe Nelligan, directeur général de Molex, a déclaré dans un communiqué que l'opération permettrait à l'entreprise de développer ses activités dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense. Molex est une unité du conglomérat industriel Koch.

Smiths Interconnect fabrique des produits, notamment des systèmes de défense et de communication par satellite, des systèmes d'antennes et des systèmes de radiofréquence multifonctionnels.

L'unité, qui opère dans 12 pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 421 millions de livres au cours de l'exercice 2025, ce qui représente environ 13 % du chiffre d'affaires total du groupe, qui s'élève à 3,34 milliards de livres, comme le montre son dernier rapport annuel.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026.

Smiths Group poursuit les processus de vente et de scission de son activité Smiths Detection, qui fabrique des kits de contrôle des bagages et des détecteurs d'explosifs, a déclaré la société jeudi.

Son conseil d'administration fera le point sur l'utilisation du produit de la vente de son unité d'interconnexion dans son communiqué de presse du premier trimestre, prévu pour le 19 novembre.

(1 $ = 0,7443 livre)

