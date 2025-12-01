Le groupe britannique Big Yellow Group chute après l'annonce de l'intention de Blackstone de renoncer à son offre publique d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de la société britannique de self-stockage Big Yellow Group BYG.L en baisse de 5,6% à 1100p

** Sky News rapporte que Blackstone BX.N "envisage sérieusement" d'abandonner son offre pour la société avant la prochaine date limite pour une offre ferme

** En octobre, Blackstone a déclaré qu'il était dans les premiers stades de l'examen d'une éventuelle offre en espèces pour BYG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action BYG a augmenté de 14,4 % depuis le début de l'année