 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 097,00
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le groupe britannique Big Yellow Group chute après l'annonce de l'intention de Blackstone de renoncer à son offre publique d'achat
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de la société britannique de self-stockage Big Yellow Group BYG.L en baisse de 5,6% à 1100p

** Sky News rapporte que Blackstone BX.N "envisage sérieusement" d'abandonner son offre pour la société avant la prochaine date limite pour une offre ferme

** En octobre, Blackstone a déclaré qu'il était dans les premiers stades de l'examen d'une éventuelle offre en espèces pour BYG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action BYG a augmenté de 14,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BIG YELLOW GROUP
1 078,000 GBX LSE -7,07%
BLACKSTONE
146,615 USD NYSE +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank