Le groupe brésilien BTG Pactual acquiert une banque privée luxembourgeoise

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier brésilien BTG Pactual, présent sur le segment de la gestion d’actifs, a annoncé, vendredi 24 mars, l’acquisition totale de la banque privée luxembourgeoise FIS Privatbank, établie dans la gestion de fortune et d’actifs. FIS Privatbank gérait environ 500 millions d’euros d’encours pour 300 clients fin 2022.Roberto Sallouti, directeur général de BTG Pactual, a qualifié l’acquisition d’étape importante dans la stratégie du groupe brésilien en Europe et d’investissement stratégique. BTG Pactual disposait déjà d’antennes en Europe, au Portugal et au Royaume-Uni. Le groupe est aussi sur le point d’ouvrir un bureau en Espagne. BTG Pactual gère quelque 86 milliards de dollars d’actifs.