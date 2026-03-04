Le groupe Big Tech déclare à Pete Hegseth du Pentagone son "inquiétude" concernant la déclaration d'Anthropic comme risque pour la chaîne d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karen Freifeld

Un groupe industriel de la Big Tech a exprimé mercredi son inquiétude au chef du Pentagone, Pete Hegseth, concernant le fait qu'il ait déclaré l'entreprise d'IA Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, affirmant que cela crée une incertitude pour les entreprises qui pourrait menacer l'accès de l'armée aux meilleurs produits et services.

"Nous sommes préoccupés par les récentes informations concernant la possibilité pour le ministère de la Guerre d'imposer une désignation de risque pour la chaîne d'approvisionnement en réponse à un différend en matière de passation de marchés", a déclaré le Conseil de l'industrie des technologies de l'information, qui compte parmi ses membres Nvidia NVDA.O , Amazon.com AMZN.O et Apple AAPL.O , dans une lettre datée de mercredi qui ne mentionnait pas directement Anthropic.

La semaine dernière, au terme d'un conflit houleux de plusieurs semaines avec Anthropic au sujet des garde-fous technologiques sur les outils Claude utilisés par l'armée, le président Donald Trump a annoncé une interdiction de l'entreprise à l'échelle de l'agence fédérale avec une période d'élimination progressive de six mois et Hegseth a ordonné aux fournisseurs du Pentagone de purger les outils d'IA prisés d'Anthropic de leurs chaînes d'approvisionnement.

La lettre, envoyée à Pete Hegseth mercredi, indique également que la déclaration menace de "saper l'accès du gouvernement aux meilleurs produits et services des entreprises américaines qui servent toutes les agences et composantes du gouvernement fédéral"