 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le groupe Big Tech déclare à Pete Hegseth du Pentagone être "préoccupé" par le fait qu'Anthropic soit considéré comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 19:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de réponse immédiate du ministère de la Défense, contexte, paragraphes 5-6) par Karen Freifeld

Un groupe industriel de la Big Tech a fait part mercredi au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, de son inquiétude concernant la déclaration de l'entreprise d'IA Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, affirmant que cela crée une incertitude pour les entreprises qui pourrait menacer l'accès de l'armée aux meilleurs produits et services.

"Nous sommes préoccupés par les récentes informations concernant la considération du ministère de la Guerre d'imposer une désignation de risque pour la chaîne d'approvisionnement en réponse à un différend en matière de passation de marchés", a déclaré le Conseil de l'industrie des technologies de l'information, qui compte parmi ses membres Nvidia NVDA.O , Amazon.com AMZN.O et Apple AAPL.O , dans une lettre datée de mercredi qui ne cite pas directement Anthropic.

La semaine dernière, au terme d'un conflit houleux de plusieurs semaines avec Anthropic au sujet des garde-fous technologiques sur les outils Claude utilisés par l'armée, le président Donald Trump a annoncé une interdiction de l'entreprise à l'échelle de l'agence fédérale avec une période d'élimination progressive de six mois et Hegseth a ordonné aux fournisseurs du Pentagone de purger les outils d'IA prisés d'Anthropic de leurs chaînes d'approvisionnement.

La lettre, envoyée à Hegseth mercredi, indique également que la déclaration menace de "saper l'accès du gouvernement aux meilleurs produits et services des entreprises américaines qui servent toutes les agences et composantes du gouvernement fédéral".

Le ministère de la Défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cette lettre est le premier soutien significatif qu'Anthropic reçoit de l'industrie technologique, un groupe d'entreprises qui comprend ses investisseurs, ses fournisseurs et ses clients.

Valeurs associées

AMAZON.COM
216,4200 USD NASDAQ +3,68%
APPLE
262,6690 USD NASDAQ -0,41%
NVIDIA
183,2297 USD NASDAQ +1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank