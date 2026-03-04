Le groupe Big Tech déclare à Pete Hegseth du Pentagone être "préoccupé" par le fait qu'Anthropic soit considéré comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement

Un groupe industriel de la Big Tech a fait part mercredi au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, de son inquiétude concernant la déclaration de l'entreprise d'IA Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, affirmant que cela crée une incertitude pour les entreprises qui pourrait menacer l'accès de l'armée aux meilleurs produits et services.

"Nous sommes préoccupés par les récentes informations concernant la considération du ministère de la Guerre d'imposer une désignation de risque pour la chaîne d'approvisionnement en réponse à un différend en matière de passation de marchés", a déclaré le Conseil de l'industrie des technologies de l'information, qui compte parmi ses membres Nvidia NVDA.O , Amazon.com AMZN.O et Apple AAPL.O , dans une lettre datée de mercredi qui ne cite pas directement Anthropic.

La semaine dernière, au terme d'un conflit houleux de plusieurs semaines avec Anthropic au sujet des garde-fous technologiques sur les outils Claude utilisés par l'armée, le président Donald Trump a annoncé une interdiction de l'entreprise à l'échelle de l'agence fédérale avec une période d'élimination progressive de six mois et Hegseth a ordonné aux fournisseurs du Pentagone de purger les outils d'IA prisés d'Anthropic de leurs chaînes d'approvisionnement.

La lettre, envoyée à Hegseth mercredi, indique également que la déclaration menace de "saper l'accès du gouvernement aux meilleurs produits et services des entreprises américaines qui servent toutes les agences et composantes du gouvernement fédéral".

Le ministère de la Défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cette lettre est le premier soutien significatif qu'Anthropic reçoit de l'industrie technologique, un groupe d'entreprises qui comprend ses investisseurs, ses fournisseurs et ses clients.