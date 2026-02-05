Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, salue le choix de Donald Trump de nommer Kevin Warsh à la tête de la Fed américaine

(Ajoute les commentaires de Bailey et le contexte)

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a salué jeudi le choix du président américain Donald Trump de l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour diriger la banque centrale américaine lorsque le mandat de Jerome Powell s'achèvera en mai.

"Je salue la nomination de Kevin Warsh. Je connais Kevin depuis longtemps", a déclaré Andrew Bailey lors d'une conférence de presse , à l'occasion de sa première intervention publique sur le sujet.

Andrew Bailey s'est déjà exprimé sur l'importance pour la Réserve fédérale de conserver son indépendance en matière de fixation des taux d'intérêt et sur son soutien à Jerome Powell après que Donald Trump lui a demandé à plusieurs reprises de réduire les taux d'intérêt et que le ministère de la justice l'a menacé d'une enquête criminelle.

Andrew Bailey a indiqué que ces commentaires ne devaient pas être interprétés comme une critique de Kevin Warsh.

"Je tiens à faire la distinction entre les choses que j'ai dites (...) dans le contexte de Jay Powell et les choses que je dis à propos de Kevin Warsh. Il ne s'agit pas d'une opposition entre Jay et Kevin.... Je les connais tous les deux très bien. Ils sont tous deux très qualifiés", a-t-il ajouté.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a également déclaré jeudi qu'elle saluait la nomination de Kevin Warsh.

Kevin Warsh a été gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, et il s'est imposé face à d'autres responsables de la Fed et au directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett, pour obtenir le soutien de Donald Trump.

La nomination de Kevin Warsh doit encore être approuvée par la commission bancaire du Sénat américain.

Il connaît bien la BoE, où il a dirigé une étude en 2014 visant à renforcer la transparence et la responsabilité du comité de politique monétaire de la BoE, tout en conservant une marge de manœuvre pour les délibérations privées.

À la suite de ce rapport, la BoE, sous la direction de Mark Carney, alors gouverneur, a commencé à publier les comptes rendus des discussions du comité de politique monétaire en même temps que la décision politique, plutôt qu'avec un retard, et a réduit la fréquence de ses réunions à huit par an, contre 12 auparavant.