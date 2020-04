Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement pourrait demander aux banques d'aider aussi Air France Reuters • 17/04/2020 à 06:43









LE GOUVERNEMENT POURRAIT DEMANDER AUX BANQUES D'AIDER AIR FRANCE PARIS (Reuters) - Le gouvernement pourrait appeler les banques à contribuer à renflouer les caisses d'Air France-KLM s'il venait à engager un plan de soutien à la compagnie aérienne, a déclaré jeudi soir le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur BFM TV. "Vous dîtes qu'Air France (a besoin) de 7 milliards d'euros, on peut très bien imaginer que l'effort soit partagé entre l'Etat et les banques", a-t-il dit. "On n'est pas obligé de considérer que c'est l'Etat tout seul qui doit apporter du capital à Air France", a ajouté Bruno Le Maire. Reuters avait appris de sources qu'Air France-KLM était en discussions avec des banques pour obtenir jusqu'à 6 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat. Selon le site du journal La Tribune, le groupe franco-néerlandais cherche désormais à obtenir jusqu'à 10 milliards d'euros, dont près de 8 milliards d'euros spécifiquement pour Air France. (Leigh Thomas; version française Jean Terzian)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.40%