Le gouvernement néerlandais se retire de l'intervention de Nexperia pour poursuivre les négociations avec la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le gouvernement néerlandais suspend son intervention auprès de Nexperia

*

Cette décision fait suite à des discussions avec le gouvernement chinois

*

Le ministre néerlandais de l'économie évoque un geste de bonne volonté

*

Poursuite des discussions entre les Pays-Bas et la Chine

*

La pénurie de puces Nexperia affecte les chaînes d'approvisionnement et la production automobile

*

Wingtech estime que les Pays-Bas devraient se retirer de la procédure judiciaire

(Mise à jour avec le gouvernement chinois aux paragraphes 1 et 3, réactions de Nexperia aux paragraphes 14 et 15. Le lobby de l'industrie allemande au paragraphe 11.) par Toby Sterling et Eduardo Baptista

La Chine a salué mercredi la décision des Pays-Bas de renoncer à prendre le contrôle du fabricant de puces informatiques Nexperia comme un "premier pas dans la bonne direction" pour atténuer les pénuries d'approvisionnement en puces, à la suite de discussions entre les deux gouvernements à l'adresse .

Nexperia et son propriétaire chinois Wingtech 600745.SS ont toutefois répété qu'ils étaient en désaccord, tandis que les constructeurs automobiles ont déclaré que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement n'étaient pas résolues. Le ministère chinois du commerce a déclaré que la décision néerlandaise ne mettait pas fin à son intervention comme il l'avait demandé.

Le 30 septembre, le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de Nexperia, déclarant que cette mesure était nécessaire pour empêcher l'ancien directeur général de l'entreprise de transférer les activités européennes en Chine à partir de son siège actuel aux Pays-Bas. En réponse, Pékin a interrompu les exportations de produits finis de Nexperia le 4 octobre, une mesure qu'elle a depuis partiellement assouplie.

LES PAYS-BAS SONT SATISFAITS DES MESURES PRISES PAR LA CHINE

Le ministre néerlandais de l'économie, Vincent Karremans, a déclaré dans un communiqué mercredi que cette dernière mesure était un geste de bonne volonté et que les discussions se poursuivraient.

"Nous sommes satisfaits des mesures déjà prises par les autorités chinoises pour garantir l'approvisionnement en puces de l'Europe et du reste du monde", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le responsable du commerce de l'Union européenne, Maros Sefcovic , a déclaré que cette mesure contribuerait àstabiliser les chaînes d'approvisionnement.

Nexperia est un fournisseur majeur de puces informatiques de base pour l'industrie automobile, et les pénuries ont menacé les chaînes d'approvisionnement de l'automobile, entraînant des ralentissements de la production et des arrêts.

BMW BMWG.DE , Bosch et Aumovio AMV0n.DE ont tous déclaré qu'ils se félicitaient de ce développement, mais qu'il était trop tôt pour juger de son impact, tandis que Mercedes-Benz

MBGn.DE et Volkswagen VOWG.DE ont refusé de faire des commentaires.

Nexperia fabrique la plupart de ses plaquettes à Hambourg, en Allemagne, puis les envoie à Dongguan, en Chine, pour qu'elles soient emballées et expédiées aux clients.

Le lobby allemand de l'industrie automobile VDA a déclaré que les perturbations résultant du conflit étaient loin d'être résolues, ajoutant que d'autres effets négatifs sur la production n'étaient pas à exclure.

L'IMPASSE CONTINUE DE MENACER LES APPROVISIONNEMENTS

Après l'intervention de l'État néerlandais, la branche chinoise de Nexperia a déclaré qu'elle n'était plus soumise au contrôle de la direction européenne et, le 26 octobre, la partie européenne de l'entreprise a cessé de lui expédier des plaquettes de silicium, invoquant un défaut de paiement.

Cette impasse continue de menacer les approvisionnements, bien que la partie chinoise vende à présent des stocks de puces qu'elle a déjà traitées, ce qui soulage temporairement les clients.

Nexperia a salué la détente entre la Chine et les Pays-Bas, mais "le rétablissement complet de la chaîne d'approvisionnement nécessite une coopération active des entités de Nexperia en Chine"

Nexperia China devrait disposer de stocks de plaquettes suffisants pour plusieurs mois.

Par ailleurs, un tribunal néerlandais a ordonné en octobre la révocation de Zhang Xuezheng, ancien directeur général de Nexperia et fondateur de Wingtech, en raison d'allégations de mauvaise gestion.

Le ministère chinois du commerce a critiqué mercredi ce qu'il a appelé la "décision erronée" du tribunal néerlandais et a déclaré que cette décision restait un obstacle majeur à la résolution définitive de l'impasse.

Un porte-parole de Wingtech, qui supervise les activités chinoises de Nexperia, a déclaré que l'entreprise "rejetait fermement ces accusations" de mauvaise gestion et que le gouvernement néerlandais devait mettre fin à sa participation à l'affaire, intentée par les dirigeants européens de l'entreprise.

"Le ministère devrait maintenant envoyer une lettre au tribunal (), en retirant explicitement son soutien à la procédure", a ajouté le porte-parole.

La prochaine étape de la procédure judiciaire sera l'audition d'une enquête formelle sur la mauvaise gestion, a déclaré un porte-parole du tribunal des entreprises d'Amsterdam.

Aucune date n'a été fixée.