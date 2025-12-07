 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 491,87
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le gouvernement du Nigeria obtient la libération de 100 écoliers enlevés-Channels TV
information fournie par Reuters 07/12/2025 à 22:12

Le gouvernement du Nigeria a obtenu la libération de 100 écoliers enlevés le mois dernier dans l'Etat du Niger, lors d'un des pires enlèvements de masse que le pays ait jamais connu, rapporte dimanche la chaîne de télévision locale Channels Television.

L'Association chrétienne du Nigeria avait annoncé que 303 enfants et 12 employés d'école avaient été kidnappés le 21 novembre par des hommes armés dans une école catholique du hameau de Papiri.

Cinquante élèves avaient ensuite réussi à s'échapper pendant les heures qui avaient suivi, mais aucune information sur le sort des autres enfants - parfois pas plus âgés que six ans - et des adultes, ou sur leurs conditions de détention, n'était parvenue jusqu'ici.

Channels Television n'a pas donné dans l'immédiat de précisions sur leur libération.

(Camillus Eboh, version française Gilles Guillaume)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank