Le gouvernement du Nigeria obtient la libération de 100 écoliers enlevés-Channels TV

Le gouvernement du Nigeria a obtenu la libération de 100 écoliers enlevés le mois dernier dans l'Etat du Niger, lors d'un des pires enlèvements de masse que le pays ait jamais connu, rapporte dimanche la chaîne de télévision locale Channels Television.

L'Association chrétienne du Nigeria avait annoncé que 303 enfants et 12 employés d'école avaient été kidnappés le 21 novembre par des hommes armés dans une école catholique du hameau de Papiri.

Cinquante élèves avaient ensuite réussi à s'échapper pendant les heures qui avaient suivi, mais aucune information sur le sort des autres enfants - parfois pas plus âgés que six ans - et des adultes, ou sur leurs conditions de détention, n'était parvenue jusqu'ici.

Channels Television n'a pas donné dans l'immédiat de précisions sur leur libération.

(Camillus Eboh, version française Gilles Guillaume)