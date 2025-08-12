Le gouvernement chinois déconseillerait l'utilisation des puces H20 de Nvidia

(AOF) - Selon Bloomberg, le gouvernement chinois aurait demandé aux entreprises du pays, notamment celles liées au gouvernement et à la sécurité nationale, de ne pas utiliser les processeurs H20 du géant américain Nvidia . Les autorités de l’Empire du milieu s’inquiètent principalement du niveau de sécurité de ces puces et pourrait également en profiter pour promouvoir des produits locaux.
