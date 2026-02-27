Le GIP de BlackRock et EQT sont sur le point d'acquérir AES Corp, selon Bloomberg News

(Mise à jour des actions au paragraphe 2 et ajout de la réponse d'EQT AB au paragraphe 4)

Global Infrastructure Partners

BLK.N , propriété de BlackRock, et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST sont en pourparlers avancés pour acquérir la société américaine de services publics AES Corp AES.N , a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Les actions d'AES ont augmenté de 6,7 % dans la matinée. La valeur de marché d'AES s'élève à environ 11,57 milliards de dollars.

L'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, selon le rapport, ajoutant que l'accord final n'a pas été conclu et que les détails, y compris l'évaluation et le calendrier, peuvent encore changer.

Contactée par Reuters, EQT AB s'est refusée à tout commentaire sur cette acquisition potentielle. GIP et AES n'ont pas répondu immédiatement.

La demande des centres de données mettant à rude épreuve les réseaux électriques et augmentant les besoins en énergie à long terme , les investisseurs se précipitent pour s'assurer des portefeuilles de production importants et fiables.

Vendredi, AES a reprogrammé ses résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année pour le 3 mars.