 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le GIP de BlackRock et EQT sont sur le point d'acquérir AES Corp, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2 et ajout de la réponse d'EQT AB au paragraphe 4)

Global Infrastructure Partners

BLK.N , propriété de BlackRock, et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST sont en pourparlers avancés pour acquérir la société américaine de services publics AES Corp AES.N , a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Les actions d'AES ont augmenté de 6,7 % dans la matinée. La valeur de marché d'AES s'élève à environ 11,57 milliards de dollars.

L'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, selon le rapport, ajoutant que l'accord final n'a pas été conclu et que les détails, y compris l'évaluation et le calendrier, peuvent encore changer.

Contactée par Reuters, EQT AB s'est refusée à tout commentaire sur cette acquisition potentielle. GIP et AES n'ont pas répondu immédiatement.

La demande des centres de données mettant à rude épreuve les réseaux électriques et augmentant les besoins en énergie à long terme , les investisseurs se précipitent pour s'assurer des portefeuilles de production importants et fiables.

Vendredi, AES a reprogrammé ses résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année pour le 3 mars.

Cryptoactif
Devises
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AES
17,235 USD NYSE +6,06%
BLACKROCK
1 048,200 USD NYSE -3,85%
EQT
26,210 EUR Tradegate -3,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank