- Le groupe de gestion de patrimoine Rhétorès Finance vient de mettre la main sur la société de gestion d’actifs et de gestion privée Dauphine Asset Management. Dauphine AM, agréée en tant que société de gestion de portefeuille en 2017 par l’AMF, a été fondée en 2004 par François-Xavier Legendre. Elle apporte 285 millions d’euros d’encours supplémentaires à Rhétorès Finance, portant les encours du groupe à près de 800 millions d’euros. Rhétorès Finance, qui a racheté, en 2022, les gestionnaires de patrimoine lillois Cap Fidelis et Résilience Patrimoine, s’est fixé l’objectif d’atteindre le milliard d’euros sous gestion d’ici fin 2023. François-Xavier Legendre demeure président de Dauphine AM et Séverine Richard-Vitton, secrétaire générale du groupe.

L'Agefi