Le gendarme italien de la concurrence élargit son enquête sur Meta concernant les outils d'IA dans WhatsApp
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 08:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité de la concurrence italienne a déclaré mercredi qu'elle avait élargi le champ de son enquête sur Meta Platforms META.O en raison d'allégations selon lesquelles la société aurait abusé de sa position dominante en utilisant son outil d'intelligence artificielle sur le service de messagerie WhatsApp.

L'autorité a également ouvert une procédure pour l'adoption éventuelle de mesures provisoires concernant les nouvelles conditions de WhatsApp Business Solution, introduites le 15 octobre, et l'intégration de nouveaux outils ou fonctionnalités d'interaction Meta AI dans WhatsApp, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'autorité de régulation italienne a ouvert une enquête en juillet.

