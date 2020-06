Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le GEN libyen dit avoir repris le contrôle total de Tripoli Reuters • 04/06/2020 à 10:50









TRIPOLI, 4 juin (Reuters) - Les forces du gouvernement d'entente nationale (GEN) en Libye, reconnu par la communauté internationale, ont annoncé jeudi avoir repris le contrôle total de Tripoli. Dans un communiqué, l'état-major des forces du GEN assure qu'il contrôle toutes les limites administratives de la ville. Selon une source militaire au sein des forces adverses, les troupes du maréchal Khalifa Haftar, qui ont lancé une offensive en avril 2019 pour tenter de prendre le contrôle de la capitale, sont en train de se retirer. L'ANL, nom donné aux forces pro-Haftar, achève son retrait des quartiers d'Ain Zara, Abou Salim et Kasser ben Gachir et se replie en direction d'une ville proche de son bastion de Tarhouna, a précisé cette source. (Rédaction libyenne, version française Jean-Stéphane Brosse)

