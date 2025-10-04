Le géant minier Grupo Mexico fait une nouvelle offre pour Banamex, propriété de Citi

Le géant mexicain de l'exploitation minière et du transport Grupo Mexico

GMEXICOB.MX a soumis une offre ferme pour acheter l'unité de vente au détail de Citi dans le pays, connue sous le nom de Banamex, plus de deux ans après avoir abandonné ses projets antérieurs.

Grupo Mexico a déclaré dans un document que l'offre montrait sa "confiance inébranlable" dans le pays et qu'un tel achat rendrait à nouveau Banamex compétitive parmi ses pairs.

L'entreprise, contrôlée par le milliardaire mexicain German Larrea, achèterait 25 % de Banamex à 0,85 fois sa valeur comptable, et les 75 % restants à 0,80 fois leur valeur comptable.

Citi a payé 12,5 milliards de dollars pour Banamex en 2001.

L'offre intervient une semaine après que le milliardaire local Fernando Chico Pardo, qui préside l'opérateur aéroportuaire ASUR ASURB.MX , a conclu un accord pour une participation de 25 % pour 2,3 milliards de dollars.

Les pourparlers pour l'achat de Banamex par Grupo Mexico ont échoué en 2023 , des sources ayant déclaré à Reuters que les tensions avec l'administration du président de l'époque, Andres Manuel Lopez Obrador, ont conduit les deux parties à abandonner l'accord .