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Le FTSE Russell aligne les règles relatives au flottant pour les entreprises britanniques et étrangères
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de l'exécutif de FTSE Russell au paragraphe 4, et d'informations générales dans l'ensemble de l'article)

Le fournisseur d'indices FTSE Russell a déclaré jeudi qu' il alignerait l'exigence minimale de flottant pour les sociétés britanniques et non britanniques dans la série d'indices FTSE UK à partir de la révision de juin 2026.

En vertu de ce changement, les sociétés constituées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume-Uni devront disposer d'un flottant d'au moins 10 % pour pouvoir être incluses dans la série d'indices FTSE UK. Les sociétés non britanniques doivent actuellement disposer d'un flottant minimum de 25 %.

FTSE Russell, une entreprise du London Stock Exchange Group

LSEG.L , a déclaré que ce changement supprimait l'écart entre les sociétés britanniques et étrangères et permettait aux indices de mieux refléter l'exposition réelle au marché. La règle est également conforme à l'exigence minimale de la Bourse de Londres en matière de flottant.

"Bien que nous ne prévoyions pas d'impact immédiat sur les composants de l'indice, ce changement vise à renforcer la précision avec laquelle les indices reflètent le marché britannique", a déclaré David Sol, responsable mondial de la politique de FTSE Russell, dans un communiqué.

En février, FTSE Russell a également proposé un mécanisme " d'entrée rapide" pour les introductions en bourse et des modifications des critères d'éligibilité pour ses indices d'actions américaines Russell, car les attentes du marché indiquaient que certaines cotations à venir pourraient ne pas atteindre les seuils actuels.

Son homologue Nasdaq NDAQ.O a également proposé une nouvelle règle le mois dernier pour accélérer l'inclusion des grandes entreprises nouvellement cotées dans son indice, en cherchant à remédier aux retards qui ont laissé des introductions en bourse importantes et des transferts de bourse hors de l'indice de référence pendant des mois.

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