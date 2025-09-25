 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le FT rapporte qu'Irenic Capital s'efforce de susciter un intérêt pour le rachat de SSP, propriétaire d'Upper Crust
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 06:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails à partir du paragraphe 3)

Le fonds spéculatif activiste Irenic Capital Management tente de susciter l'intérêt pour une opération de rachat du propriétaire d'Upper Crust, SSP Group

SSPG.L , après avoir augmenté sa participation dans l'opérateur de restauration à emporter, a rapporté le Financial Times jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Irenic Capital Management s'est refusé à tout commentaire, tandis que SSP Group n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le fonds spéculatif basé à New York encourage les groupes de capital-investissement à lancer des offres publiques d'achat pour la société cotée à Londres, en faisant valoir que SSP pourrait être valorisé à une prime de 50 % par rapport à sa valeur de marché dans le cadre d'une opération de rachat, a rapporté le journal, citant un dossier de présentation.

Le fonds met en avant les revenus prévisibles de SSP, sa capacité à se développer dans les aéroports américains et sa capacité à générer du capital par la vente d'actifs non essentiels, notamment sa participation dans une coentreprise indienne cotée en bourse, selon le rapport.

Le fonds a partagé des documents sur les mérites d'une acquisition par emprunt avec des banquiers d'affaires et des sociétés de capital privé au cours des dernières semaines, a ajouté le rapport.

Le groupe SSP est un exploitant de points de vente d'aliments et de boissons dans les lieux de voyage, spécialisé dans la conception, la création et l'exploitation d'une gamme de points de vente d'aliments et de boissons dans les aéroports, les gares et d'autres centres de voyage.

Irenic détient environ 3 % des actions de SSP, selon le rapport.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

