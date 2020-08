Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le frère cadet de Donald Trump hospitalisé Reuters • 14/08/2020 à 17:29









WASHINGTON, 14 août (Reuters) - Robert Trump, le frère cadet du président américain, a été hospitalisé à New York, a confirmé vendredi la Maison blanche. Donald Trump devrait se rendre à son chevet, a ajouté Judd Deer, porte-parole de la Maison blanche, qui n'a pas fourni plus de détails. Selon ABC News, qui a révélé l'information, Robert Trump a été hospitalisé "dans un état grave" mais la chaîne d'information ne précise pas la nature du mal dont souffre le frère cadet du président. Robert Trump, homme d'affaires et promoteur immobilier à la retraite qui a travaillé au sein de la Trump Organization, est âgé de 72 ans. (Alex Alper et Jonathan Landay version française Henri-Pierre André)

