Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Fonds stratégique de participation détient 7,75% du capital d'Arkema Reuters • 22/04/2020 à 08:39









22 avril (Reuters) - Arkema AKE.MA : * LE FONDS STRATÉGIQUE DE PARTICIPATION DÉTIENT DÉSORMAIS 7,75% DU CAPITAL D'ARKEMA ET PRÈS DE 12,35% DES DROITS DE VOTE Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.98%