Le fonds spéculatif Donerail pousse MarineMax à se vendre ou à remplacer son directeur général, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Donerail préconise des changements importants alors que trois administrateurs doivent être élus en 2026

Un autre investisseur a demandé une révision stratégique l'année dernière

La performance boursière de l'entreprise est restée à la traîne sous la direction de Brett McGill

par Svea Herbst-Bayliss

Le fonds spéculatif Donerail Group presse le distributeur de bateaux et propriétaire de marinas MarineMax HZO.N de procéder à des changements radicaux allant de la vente de l'entreprise au remplacement de son directeur général, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le sujet.

Donerail, un actionnaire de longue date avec une participation d'environ 4%, a critiqué MarineMax pour une mauvaise allocation du capital, une stratégie défectueuse et une incapacité à superviser les questions financières. Selon les sources, qui n'ont pas été autorisées à discuter publiquement de cette affaire privée, il intensifie actuellement ses efforts pour obtenir des changements.

Depuis que le directeur général Brett McGill - fils du fondateur de MarineMax Bill McGill - a pris les rênes en 2018, il a cherché à faire pivoter la société d'un distributeur de premier plan à une entreprise maritime intégrée en achetant Island Global Yachting (IGY) en 2022.

L'acquisition a alourdi la dette de l'entreprise et les analystes du secteur ont déclaré que l'intégration ne s'était pas faite sans heurts.

L'année dernière, par exemple, la marine mexicaine a pris le contrôle de la Marina Cabo San Lucas d'IGY après que la société n'ait pas réussi à renouveler son bail avec le gouvernement.

Depuis que Brett McGill est devenu directeur général, le cours de l'action de la société a sous-performé l'indice S&P 500 de 121 % et a accusé un retard de 56 % par rapport à l'indice S&P 600 Consumer Discretionary. Les actions de la société, qui est évaluée à 578 millions de dollars, ont gagné 1,6 % pour clôturer à 26,94 dollars lundi.

L'entreprise a procédé à quelques changements et a récemment remplacé plusieurs administrateurs, notamment en retirant le directeur financier du conseil d'administration.

Mais ces mesures n'ont pas encore satisfait Donerail, selon les sources.

Donerail n'a pas pu être joint pour un commentaire et MarineMax n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Donerail n'est pas le seul à faire pression sur MarineMax pour obtenir des changements. En 2024, Levin Capital a poussé MarineMax à évaluer des alternatives stratégiques et Andrew Farkas, d'Island Capital, a déclaré vouloir racheter IGY Marinas après l'avoir vendue en 2022.

Will Wyatt, qui a cofondé Donerail en 2018 avec Wes Calvert, a tenu plusieurs réunions avec la société au cours des derniers mois et a exhorté la direction et le conseil d'administration à effectuer des changements à l'abri des regards du public, ont déclaré les sources.

Le fonds spéculatif fait monter la pression plusieurs mois avant que trois des administrateurs de la société, dont Brett McGill, ne se présentent à la réélection et alors que le secteur des ports de plaisance est devenu un domaine d'investissement en vogue.

Les propriétaires de yachts ultra-riches ne disposent que de quelques emplacements pour amarrer leurs bateaux, ce qui assure un flux régulier de revenus à ces types de propriétaires de marina. Au début de l'année, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a racheté la société Safe Harbor, spécialisée dans les services aux ports de plaisance et aux superyachts, pour un montant de 5,7 milliards de dollars.

Les analystes du secteur ont fait valoir qu'il pourrait y avoir un intérêt considérable pour tout ou partie de MarineMax. L'année dernière, OneWater Marine ONEW.O a proposé de payer 40 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire pour acquérir MarineMax, évaluant l'opération à 2,5 milliards de dollars. L'offre a été rejetée.

L'activité de vente au détail de MarineMax pourrait être particulièrement intéressante, car ses magasins sont situés sur des terrains appartenant à l'entreprise, selon les analystes.