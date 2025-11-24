 Aller au contenu principal
Le fonds public indonésien s'intéresse aux possibilités d'infrastructures d'IA à l'étranger, selon un fonctionnaire
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de la chaîne d'approvisionnement en IA sont considérées comme la clé de la diversification

*

L'investissement dans les fabricants de puces tels que Nvidia dépend de la valorisation

*

Le fonds attend l'autorisation d'investir jusqu'à 5 % de son portefeuille à l'étranger

*

La stabilité de la roupie est également un critère pour les investissements à l'étranger

(Ajout de points de synthèse et de détails dans le texte; paragraphes 1-16) par Stefanno Sulaiman

Le fonds de sécurité sociale indonésien souhaite investir dans des entreprises qui fournissent des infrastructures pour l'intelligence artificielle, s'il obtient l'approbation du gouvernement pour les investissements à l'étranger, a déclaré un directeur à Reuters.

L'un des plus grands investisseurs institutionnels d'Indonésie, le fonds attend l'approbation réglementaire pour sa tentative d'expansion au-delà des opportunités nationales limitées, a déclaré lundi Edwin Ridwan, le directeur du développement de l'investissement.

"La chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle (AI) constituera une bonne diversification pour notre investissement, qui pourrait se faire aux États-Unis, à Taiwan, au Japon et en Corée du Sud", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'y avait pas de calendrier pour la décision.

Le fonds, BPJS Ketenagakerjaan, demande l'autorisation d'investir jusqu'à 5 % de son portefeuille à l'étranger, a déclaré Edwin. Il gère des actifs d'une valeur de 879 billions de rupiah (52 milliards de dollars).

Le fonds voit des opportunités d'investissement dans les entreprises qui soutiennent l'industrie de l'IA, telles que les centres de données, les entreprises d'énergie qui les alimentent et les entreprises de câblodistribution, a déclaré Edwin.

Les principales entreprises d'IA, telles que les fabricants de puces, sont déjà "trop encombrées", a-t-il ajouté, bien qu'il n'ait pas exclu la possibilité d'investir dans des fabricants de puces tels que Nvidia NVDA.O , précisant que toute décision dépendrait de l'évaluation de ces entreprises.

En avril, Reuters a rapporté que le fonds souhaitait doubler son exposition aux actions locales pour atteindre 20 % dans les trois ans, contre environ 10 % à l'époque. Les obligations représentaient la plus grande part de ses investissements, le reste étant constitué de dépôts et d'autres instruments.

Il est peu probable que le fonds investisse dans le capital-investissement à l'étranger, de sorte que la majorité des fonds autorisés, soit environ 2,5 milliards de dollars, seront probablement investis sur le marché boursier, a déclaré Edwin, et destinés à des tiers, tels que des fonds négociés en bourse ou des fonds communs de placement.

LA DÉCISION D'INVESTISSEMENT DÉPEND DE LA STABILITÉ DE LA RUPIAH

L'Indonésie prépare des réglementations sur la gestion des actifs et des passifs des fonds de pension, qui serviront de base juridique aux fonds pour investir à l'étranger, a indiqué Edwin.

est également en pourparlers avec les parties prenantes pour permettre aux fonds de pension d'investir dans l'or ainsi que dans une clause de réduction des pertes sur les investissements sous certaines conditions, a-t-il ajouté.

Interrogé sur la date d'entrée en vigueur de ces règles, Edwin a déclaré qu'il faudrait probablement attendre que la rupiah se stabilise, car les investissements à l'étranger qui augmentent la demande de devises étrangères risquent de saper la monnaie.

"Même si nous sommes déjà autorisés à (investir à l'étranger), je pense que nous attendrons que la rupiah soit considérée comme stable", a-t-il déclaré.

La rupiah, l'une des monnaies les moins performantes d'Asie depuis le début de l'année, s'est dépréciée de plus de 3 % par rapport au dollar pour s'établir à environ 16 700 rupiah.

Les investisseurs des marchés financiers ont fait part de leurs inquiétudes quant à la discipline fiscale de l'Indonésie suite au limogeage du ministre des finances Sri Mulyani Indrawati. (1 $ = 16 700 rupiah)

NVIDIA
178,8800 USD NASDAQ -0,97%
