Le fonds phare de BlackRock, le fonds de crédit privé, limite les rachats
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de BlackRock BLK.N chutent de 4,9 % à 977 $ après que le gestionnaire d'actifs ait limité les retraits de son fonds phare de crédit privé suite à une augmentation des demandes de rachat

** Les autres fonds Blackstone BX.N en baisse de 5,1%, Ares Management ARES.N en baisse de 5,5% et Apollo Global Management APO.N en baisse de 4,3% suite à la nouvelle

** Le fonds HPS Corporate Lending de BLK, d'une valeur de 26 milliards de dollars, a reçu des demandes de retrait d'une valeur de 1,2 milliard de dollars au premier trimestre, soit environ 9,3% de sa valeur nette d'inventaire

** Séparément, les actions de Blue Owl OWL.N chutent de 4 % après que Bloomberg ait rapporté que la société a 36 millions de livres (47,99 millions de dollars)d'exposition au banque immobilier britannique MFS qui s'est effondré

(1 $ = 0,7502 livre)

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
106,850 USD NYSE -3,91%
ARES MGT RG-A
110,360 USD NYSE -5,72%
BLACKROCK
970,128 USD NYSE -6,24%
BLACKSTONE
110,880 USD NYSE -4,03%
BLUE OWL CAP RG-A
9,805 USD NYSE -5,90%
