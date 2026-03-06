Le fonds phare de BlackRock, le fonds de crédit privé, limite les rachats

6 mars - ** Les actions de BlackRock BLK.N chutent de 4,9 % à 977 $ après que le gestionnaire d'actifs ait limité les retraits de son fonds phare de crédit privé suite à une augmentation des demandes de rachat

** Les autres fonds Blackstone BX.N en baisse de 5,1%, Ares Management ARES.N en baisse de 5,5% et Apollo Global Management APO.N en baisse de 4,3% suite à la nouvelle

** Le fonds HPS Corporate Lending de BLK, d'une valeur de 26 milliards de dollars, a reçu des demandes de retrait d'une valeur de 1,2 milliard de dollars au premier trimestre, soit environ 9,3% de sa valeur nette d'inventaire

** Séparément, les actions de Blue Owl OWL.N chutent de 4 % après que Bloomberg ait rapporté que la société a 36 millions de livres (47,99 millions de dollars)d'exposition au banque immobilier britannique MFS qui s'est effondré

(1 $ = 0,7502 livre)