Le fonds Parvus renforce sa position dans Publicis, détient plus de 5% du capital

Le fonds d'investissement britannique, agissant pour le compte de ses clients, a acquis le 13 janvier des titres pour porter sa participation à exactement 12 833 821 actions, soit 5,05% du capital et 4,61% des droits de vote, précise l'AMF dans son avis.
Avec cette participation, Parvus rejoint les quelques actionnaires détenant plus de 5% du capital, à savoir The Capital Group (15%), Elisabeth Badinter (6,6%) et BlackRock (5,4%).
Parvus déclare par ailleurs détenir 3 450 677 actions sous la forme d'"equity swaps" à dénouement en espèces, exerçables jusqu'au 2 septembre 2026, ainsi que 9 383 144 actions également au titre de contrats "equity swap" à dénouement en espèces, exerçables jusqu'au 3 novembre 2026.
A 16h15, le titre Publicis perdait 1,3%, faisant mieux que l'indice CAC 40 qui lâchait plus de 1,7% au même moment.
