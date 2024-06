Le fonds PAI Partners candidat pour reprendre la division sans ordonnance de Sanofi

( AFP / LOU BENOIST )

Le fonds d'investissement PAI Partners est "positionné comme candidat officiel" à la reprise de la division santé grand public de Sanofi malgré un contexte politique compliqué, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant des informations de presse.

"A ce stade, c'est le seul fonds français candidat officiel", a souligné cette source, estimant "probable qu'il se positionne avec un autre fonds" pour entrer au capital de cette entité valorisée à 20 milliards de dollars.

Selon l'agence Bloomberg, les sociétés de capital-investissement Advent International et PAI Partners sont les plus intéressées par cette activité, tandis que Blackstone, Clayton Dubilier & Rice, CVC Capital Partners et TPG sont également en lice.

Sanofi est susceptible de conserver une participation minoritaire significative dans cette activité qui commercialise des médicaments disponibles sans ordonnance et des compléments alimentaires, a rapporté mercredi l'agence d'informations financières, citant des sources proches du dossier.

PAI Partners, qui était à l'origine le bras principal d'investissement de l'ancienne banque d'affaires Paribas, gère plus de 26 milliards d'euros d'actifs à travers ses différents fonds.

Le groupe a réalisé 49 prises de participations en France depuis 30 ans.

Il a été notamment au capital du troisième groupe pharmaceutique français Ipsen entre 1998 et 2006.

Actuellement, le fonds détient une dizaine de participations dans le secteur de la santé, notamment au capital des français Theramex (santé des femmes) et d'Amplitude Surgical (chirurgie orthopédique).

Il est aussi présent dans le secteur de l'industrie (11 participations en cours) et la grande consommation (16 participations actives), où il est actionnaire notamment de Tropicana Brands Group, Labeyrie, la Compagnie des Desserts, Interflora...

Sanofi a annoncé en octobre 2023 son intention d'émanciper, au plus tôt au dernier trimestre 2024, sa division santé grand public, afin pour se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants.

Le processus de vente "a débuté le 3 juin et la date de remise des offres est prévue autour de mi-juillet", a précisé la source interrogée par l'AFP.

Sanofi dit étudier "des scénarios de séparation possibles", mais estime dans son document d'enregistrement universel 2023 que "la voie la plus susceptible d’être empruntée serait celle d'une opération sur les marchés de capitaux par la création d’une société cotée en bourse dont le siège serait à Paris".

Le segment santé grand public, qui compte 11.000 collaborateurs, a réalisé 5,18 milliards d'euros de ventes l'an dernier sur un chiffre d'affaires total de plus de 43 milliards d'euros.