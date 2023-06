Le fonds finlandais Ilmarinen investit près de 3 milliards d’euros dans deux ETF

- Le fonds de pension finlandais Ilmarinen a investi un total de 2,74 milliards d’euros dans deux nouveaux ETF climatiques lancés ce mardi 13 juin par BlackRock.Plus précisément, l’investisseur finlandais a placé 2 milliards d’euros dans un ETF climatique sur les Etats-Unis (le iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF, coté au Nasdaq) et 745 millions d’euros dans un fonds climatique sur le Japon. Les deux fonds sont gérés par iShares.Ces nouveaux ETF suivent des indices MSCI Climate Action. Ilmarinen a contribué à la conception de ces indices, qui réunissent la moitié des meilleures entreprises de chaque secteur en se basant sur une évaluation des considérations climatiques. Ces considérations incluent l’intensité des émissions, les objectifs de réduction des émissions, les revenus des activités vertes et la gestion du risque climat.Ilmarinen indique qu’il continuera à augmenter le biais climat de ses investissements en ETF. Actuellement, le climat représente 85?% du total des investissements passifs en actions. L’objectif d’Ilmarinen est de parvenir à un portefeuille d’investissement neutre en carbone d’ici à la fin de 2035.« Nous pensons que les entreprises qui réduisent l’impact de leurs activités sur le climat ou qui tentent de profiter plus que leurs concurrents des opportunités résultant de la lutte contre le changement climatique sont de meilleurs investissements pour les investisseurs à long terme par rapport à leurs concurrentes », commente Juha Venäläinen, gérant de portefeuille chez Ilmarinen.Dans un communiqué séparé, iShares précise que l’argent d’Ilmarinen provient en partie d’un transfert d’un autre ETF dans lequel il était investi, à savoir le iShares ESG MSCI USA Leaders ETF.

Laurence Marchal