Le fonds Expansion lève 100 millions d'euros au profit des start-up du spatial

Le cofondateur du fonds Audacia, Charles Beigbeder, à Paris, le 24 janvier 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le fonds de capital-risque Expansion a annoncé mardi avoir levé 100 millions d'euros afin d'investir dans des start-up européennes du secteur spatial et faciliter l'émergence de futurs champions.

Fondé en 2022 notamment par la société de capital-investissement Audacia de Charles Beigbeder et l'accélérateur spécialisé dans l'aéronautique Starburst, Expansion bénéficie d'un abondement de 60 millions d'euros du Fonds d'investissement européen (FIE), une émanation de la Banque européenne d'investissement.

"L'Europe bénéficie d'une excellence académique remarquable, accueillant de nombreux champions industriels internationaux, mais elle reste à la traîne des États-Unis en termes de ressources en capital-risque", expliquent Expansion et le FIE dans un communiqué commun

Alors que l'économie du secteur spatial est bouleversée dans le monde depuis quelques années par l'émergence de nouveaux acteurs, un milliard de dollars a été investi en 2022 dans les start-up du spatial en Europe, contre 6 milliards aux Etats-Unis, selon l'Institut européen de politique spatiale (ESPI).

Expansion, basé à Paris et à Stockholm, a pour but de financer les start-up de la phase d'amorçage à la série B, c'est-à-dire "jusqu'à ce que l'entreprise soit presque autonome financièrement", a expliqué à l'AFP Charles Beigbeder.

Depuis sa création, le fonds a investi dans 13 entreprises, dont 10 françaises. Parmi elles, Look Up Space et Aldoria (ex-Share My Space) spécialisées dans la surveillance de l'espace, les projets de microlanceurs de Latitude et HyprSpace, ou encore les projets de cargo spatial de Space Cargo Unlimited ou de The Exploration Company. Expansion investit également dans certains projets d'aviation décarbonée (Ascendance Flight Technologies) ou de drones (EOS Technologies).

Expansion ambitionne à terme un closing final de 300 millions d'euros, et d'investir dans chaque start-up "6 à 8 ans en moyenne. Il faut du temps pour être pertinent, surtout dans des technologies de deeptech", longues à devenir matures, justifie Charles Beigbeder.

Le marché spatial mondial, qui était de 350 milliards de dollars en 2016, devrait grimper à 1.100 milliards voire 1.700 milliards de dollars à l'horizon 2040, selon diverses études.