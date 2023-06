Le fonds européen d’investissement met 30 millions d’euros dans un fonds de dette privée d’Azimut

- Le fonds européen d’investissements (FEI) s’engage à investir 30 millions d’euros dans le fonds de dette privée Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF, rapporte Bluerating. Il sera investisseur de référence à l’occasion du premier closing. Le fonds sera géré par une équipe d’Azimut Investments. Il cherche à lever 500 millions d’euros d’ici à 2024.Classé article 8, le fonds sera lancé d’ici au troisième trimestre 2023. Il fournira aux entreprises italiennes de la dette à moyen et long termes pour financer des investissements et projets de croissance. Le portefeuille se composera d’au moins 50 entreprises.La stratégie d’investissement du fonds reflète les priorités d’InvestEU et du FEI. En effet, le fonds vise à promouvoir et à améliorer les aspects environnementaux et sociaux des entreprises bénéficiaires.

Laurence Marchal