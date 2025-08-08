Le fonds de pension néo-zélandais Infratil vend RetireAustralia pour 551 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Rédige jusqu'au bout, ajoute les commentaires d'Infratil aux paragraphes 4 et 6, et les mouvements d'actions au paragraphe 9)

La société néo-zélandaise Infratil

IFT.NZ et le fonds de pension souverain du pays se sont mis d'accord pour vendre l'intégralité de leur participation dans un opérateur australien de villages de retraite pour 845 millions de dollars australiens (550,60 millions de dollars), a déclaré l'investisseur en infrastructures vendredi. Infratil et NZ Super vendront chacun leur part de 50% dans RetireAustralia à la branche immobilière du gestionnaire d'investissement mondial Invesco IVZ.N . La cession n'offre que peu ou pas de rendement à Infratil après plus d'une décennie de détention et s'inscrit dans sa stratégie visant à se débarrasser d'entreprises peu susceptibles de se développer sous sa direction, dans le but de consolider son bilan. "Malgré des perspectives positives pour l'entreprise, il est de plus en plus difficile pour un investissement de cette taille de produire des rendements significatifs pour les actionnaires d'Infratil", a déclaré Infratil dans un communiqué. La transaction suit de près la vente par Brookfield Asset Management BAM.TO de la plateforme Aveo, fin juin, pour un montant de 3,85 milliards de dollars australiens , soulignant ainsi les défis opérationnels et réglementaires auxquels sont confrontés les investisseurs dans le secteur de l'hébergement pour personnes âgées. "Le secteur a été confronté à un certain nombre de défis qui ont contribué à nous empêcher de réaliser pleinement nos ambitions pour l'activité RetireAustralia", a déclaré Infratil. Infratil s'attend à enregistrer une perte d'environ 80 millions de dollars néo-zélandais (47,62 millions de dollars) sur la vente, sur la base de la valeur d'investissement de l'actif de 404 millions de dollars néo-zélandais à la fin du mois de mars. Il a initialement investi 215 millions de dollars australiens (140,09 millions de dollars) dans RetireAustralia en décembre 2014 et devrait recevoir 300 millions de dollars australiens de produits lorsque la vente sera finalisée d'ici le dernier trimestre 2025. Les actions d'Infratil ont clôturé en baisse de 1,5% à 11,84 dollars néo-zélandais vendredi, contre une baisse de 0,3% de l'indice de référence S&P/NZX 50 .NZ50 .

(1 $ = 1,6798 dollar néo-zélandais)

(1 $ = 1,5347 dollar australien)