Le fonds de marché privé de Robinhood, doté de 658 millions de dollars et destiné aux investisseurs particuliers, entre en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Robinhood HOOD.O a lancé son fonds de capital-risque phare de 658,4 millions de dollars à la Bourse de New York vendredi, offrant aux investisseurs particuliers une rare chance d'investir dans des entreprises technologiques privées de premier plan.

Les investissements dans les sociétés privées ont longtemps été le terrain de jeu des plus grandes sociétés de capital-risque de la Silicon Valley, les investisseurs particuliers étant largement exclus de ce marché en plein essor où les valorisations ont grimpé en flèche ces dernières années.

Le fonds, qui a commencé à être négocié sous le nom de "RVI", a investi dans des entreprises privées de premier plan, notamment la startup de logiciels Databricks, la fintech Ramp et la société de services financiers Revolut.

"Il y a un grand vide sur le marché où le client de détail ne peut pas accéder aux actifs privés", a déclaré Shiv Verma, directeur financier de Robinhood, lors d'une interview avec Reuters.

Certaines entreprises privées affichent aujourd'hui des valorisations qui rivalisent ou dépassent la capitalisation boursière des entreprises du S&P 500. Databricks a levé des fonds pour une valeur de 134 milliards de dollars en février, tandis que Ramp était évaluée à 32 milliards de dollars en novembre.

Le fonds comporte des risques, notamment des fluctuations dans les valorisations des sociétés privées, mais ceux-ci ne lui sont pas propres, selon les analystes. Le marché plus large de la sortie du capital-risque a également connu des turbulences ces dernières années avec le ralentissement des introductions en bourse.

Robinhood a fixé le prix de l'introduction en bourse à 25 dollars par action et a vendu 12,6 millions d'actions, ce qui représente une levée de fonds inférieure aux objectifs initiaux. L'appétit des investisseurs pour les introductions en bourse reste inégal alors que les marchés restent volatils dans un contexte de troubles géopolitiques et de craintes de perturbations liées à l'IA.

M. Verma a déclaré que Robinhood avait choisi à dessein des entreprises en phase finale de développement qui sont "beaucoup moins risquées" que les startups en phase initiale.

"Ce sont d'excellents investissements, ils vont bien se porter et s'il y a une certaine volatilité à court terme dans l'intervalle, comme il s'agit d'un fonds fermé, vous n'êtes pas obligé de vendre", a-t-il déclaré.

M. Verma a ajouté que le fonds, qui pourrait éventuellement s'étendre à d'autres secteurs tels que l'énergie, la robotique, l'aérospatiale et la défense, a également attiré la demande d'investisseurs institutionnels lors de la tournée de présentation de l'introduction en bourse.

Autrefois connue principalement comme une application de trading pour les investisseurs familiaux, Robinhood s'est depuis développée en une plateforme de services financiers plus large, ce qui a contribué à faire passer sa capitalisation boursière au-dessus de 72 milliards de dollars.