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Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs résiste à la hausse des rachats dans l'ensemble du secteur
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rachats sont inférieurs au plafond du fonds de Goldman

* Goldman affirme qu'il a surperformé le groupe de pairs

* Le secteur dans son ensemble plafonne les retraits sous la pression

* Les investisseurs réévaluent l'exposition au crédit privé

(Les paragraphes 5, 14 et 15 sont complétés par des détails tirés du dossier et le paragraphe 4 par le contexte) par Manya Saini et Saeed Azhar

Le fonds de crédit privé GS.N de Goldman Sachs a révélé lundi que les investisseurs ont cherché à racheter un peu moins de 5 % des actions au cours du premier trimestre, ce qui le distingue du reste du secteur qui lutte contre une augmentation des rachats.

Les craintes que l'intelligence artificielle puisse éroder la capacité bénéficiaire des sociétés de logiciels et affaiblir leur capacité à rembourser les prêts ont ébranlé l'industrie du crédit privé , un acteur clé du secteur technologique, incitant les investisseurs à réévaluer leur exposition, les risques de rachat et les perspectives de collecte de fonds.

Plusieurs gestionnaires d'actifs ont plafonné les rachats à la limite trimestrielle standard de 5 % après une récente augmentation des demandes de retrait, motivée par les gros titres négatifs qui ont placé le secteur du crédit privé, d'une valeur d'environ 2 000 milliards de dollars, sous surveillance en ce qui concerne les normes de prêt, les valorisations et la transparence.

Les analystes rappellent que le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a averti en octobre que "d'autres cafards" pourraient apparaître, après l'effondrement des entreprises automobiles First Brands et Tricolor, dans lesquelles certains acteurs du crédit privé étaient exposés, même si les problèmes ne semblent pas être systémiques jusqu'à présent.

Toutefois, la capacité de Goldman à répondre à toutes les demandes, qui n'ont pas dépassé son plafond, suggère que le stress lié aux remboursements n'est pas uniforme dans le secteur, ce qui pourrait contribuer à apaiser certaines craintes.

Une grande partie des investisseurs proviennent des canaux de gestion privée de Goldman, qui sont des investisseurs à long terme dans le secteur du crédit privé et qui peuvent tolérer l'illiquidité, a déclaré une source proche du dossier.

La banque a déclaré que la santé du secteur du crédit privé au sens large restait solide et que les taux de défaillance demeuraient faibles sur les marchés du crédit public et privé.

PAS TOUS PAREILS

Goldman a déclaré qu'elle opérait sur le même marché que d'autres sociétés de développement commercial (BDCs) et qu'elle n'était pas isolée de la dynamique du secteur, mais qu'elle avait diversifié ses sources de capital en maintenant une plateforme de crédit privé orientée vers les institutions.

"Nous pensons que ces résultats mettent en évidence la position solide de GS Credit par rapport à l'ensemble du secteur des BDC non cotées", a ajouté la société dans un document réglementaire.

Cette année, les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs ont subi une forte chute en raison des inquiétudes concernant les risques liés au crédit privé. Morgan Stanley

MS.N , BlackRock BLK.N et Apollo Global APO.N , entre autres, ont plafonné les rachats au cours des dernières semaines.

"Alors que les particuliers et certains investisseurs en gestion de patrimoine se retirent du crédit privé, nous pensons que de nombreux investisseurs institutionnels reconnaissent que cette dislocation constitue un point d'entrée ou de retour intéressant dans la classe d'actifs", a ajouté Goldman Sachs.

Goldman Sachs a également indiqué que son fonds avait généré environ 823 millions de dollars de produits provenant des remboursements et des ventes d'investissements de portefeuille, contre 669 millions de dollars au cours du trimestre précédent.

Dans le même temps, les investisseurs institutionnels représentaient plus de 80 % de la plateforme de crédit privé de Goldman Sachs Asset Management, la préservant ainsi de la dynamique de rachat qui menace les fonds destinés exclusivement aux investisseurs particuliers.

Goldman a déclaré que sa plateforme de prêt direct bénéficiait d'une solide réserve de mandats institutionnels dans le cadre de ses stratégies de prêt direct senior, la documentation et la diligence étant en cours pour plus de 10 milliards de dollars d'engagements.

ÉVALUER LES RISQUES DE PERTURBATION DE L'IA

Les investisseurs sont confrontés à la perspective d'une perturbation de l'IA depuis des semaines, avec une inquiétude croissante que la technologie soit passée d'une efficacité et d'un gain de productivité pour le secteur des logiciels à une menace existentielle potentielle.

Goldman a déclaré qu'elle évaluait l'impact de l'IA sur le secteur des logiciels depuis des années. Elle a déployé un cadre interne pour évaluer le risque de perturbation de l'IA au début de l'année 2025.

"Bien que nous abordions le sujet de l'IA avec humilité et que nous continuions à évoluer et à tester notre cadre au fur et à mesure que de nouveaux points de données apparaissent, nous pensons que les impacts de l'IA (à la fois négatifs et positifs) seront nuancés et spécifiques à chaque entreprise", a déclaré le géant de Wall Street.

Son portefeuille de logiciels est bien positionné pour l'ère de l'IA, a ajouté la banque, tout en reconnaissant que les entreprises doivent investir de manière ambitieuse dans leurs feuilles de route en matière d'IA afin de protéger leurs activités traditionnelles.

Crédit privé

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APOLLO GLB MGMT
106,145 USD NYSE -0,83%
BLACKROCK
960,840 USD NYSE -0,61%
GOLDMAN SACHS GR
864,710 USD NYSE +0,18%
JPMORGAN CHASE
295,210 USD NYSE +0,18%
MORGAN STANLEY
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