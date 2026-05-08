Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs enregistre une baisse de 3,7% de sa valeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Goldman Sachs) par Matt Tracy

Goldman Sachs GS.N a annoncé vendredi une baisse de la valeur de son fonds de crédit privé au premier trimestre, en raison d'une augmentation des pertes latentes et des dépréciations dans son portefeuille.

Les investisseurs ont examiné de plus près les portefeuilles des fonds de crédit privés connus sous le nom de sociétés de développement commercial, alors que les progrès de l'intelligence artificielle menacent les modèles économiques de certaines entreprises du secteur des logiciels.

Goldman Sachs BDC GSBD.N a annoncé une valeur liquidative par action (NAV) de 12,17 dollars à la fin du mois de mars, soit une baisse d'environ 3,7% par rapport au trimestre précédent, a-t-il indiqué dans un communiqué publié jeudi soir.

« Bien qu'il y ait eu quelques légères fluctuations non réalisées, l'équipe d'investissement estime qu'elles reflètent principalement l'élargissement des spreads sur le marché dans son ensemble, et non un signe de détérioration du crédit », a déclaré un porte-parole de Goldman Sachs.

« L'équipe estime que la santé fondamentale du secteur du crédit privé reste solide et a confiance en notre processus de sélection des crédits. »

Le fonds de Goldman Sachs a fait état d'une augmentation des créances non productives, c'est-à-dire des prêts pour lesquels l'emprunteur a pris un retard important dans le paiement des intérêts, qui représentent désormais 4,7% de son portefeuille de prêts au coût amorti. Il avait enregistré un taux de créances non productives de 2,8% au trimestre précédent.

Les prêts « hérités » souscrits avant mars 2022, date à laquelle l'équipe de direction actuelle du fonds a pris les rênes, représentaient 99,5% des prêts non productifs , a-t-il noté.

« Nos équipes internes chargées du recouvrement travaillent en étroite collaboration avec ces emprunteurs afin de maximiser le recouvrement », a déclaré Vivek Bantwal, co-responsable du crédit privé chez Goldman Sachs Alternatives.

Environ 58% du portefeuille de Goldman Sachs BDC est constitué de prêts accordés après le remaniement de la direction en 2022, et ceux-ci « affichent des performances conformes aux prévisions », a ajouté M. Bantwal.

Environ 60% des dépréciations de son portefeuille étaient dues à des événements spécifiques aux emprunteurs, notamment deux prêts hérités accordés aux emprunteurs 1GI LLC et 3SI Security Systems, a déclaré la direction du fonds lors d'une conférence téléphonique sur les résultats vendredi.

Goldman Sachs BDC a pris de nouveaux engagements d'environ 46,5 millions de dollars auprès de 17 entreprises, dont six nouveaux emprunteurs, a-t-il indiqué.

Les remboursements de prêts ont totalisé 82,8 millions de dollars au premier trimestre, dont plus de la moitié concernait des prêts accordés avant 2022, ont-ils déclaré lors de la conférence, ajoutant que le fonds avait déjà reçu 100 millions de dollars de remboursements au deuxième trimestre.

Le fonds a déclaré un dividende de 32 cents par action. Mercredi, il a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 75 millions de dollars.