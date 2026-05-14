Le fonds de Blackstone dédié aux centres de données recule lors de son entrée en Bourse après une introduction en bourse de 1,75 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

14 mai - ** Les actions de Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N , qui va acquérir des centres de données nouvellement construits, chutent jusqu'à 2 % lors de leur entrée en Bourse à New York

** Le titre a ouvert à 20 $, sans variation; il cotait en dernière cotation à 19,72 $

** La nouvelle entité de Blackstone a vendu 87,5 millions d'actions lors de son introduction en bourse à 20 dollars chacune, levant ainsi 1,75 milliard de dollars

** BXDC prévoit de cibler des centres de données d'une valeur comprise entre 250 millions et 1,5 milliard de dollars, loués à des locataires hyperscale notés “investment grade” sur des marchés tels que la Virginie du Nord, l'Ohio, Phoenix, le Maryland et Austin

** La société a identifié et examiné environ 25 milliards de dollars d'opportunités à court terme sur des marchés de données établis

** “Grâce à son exposition aux infrastructures d'IA et aux flux de trésorerie immobiliers, BXDC réunit deux thèmes majeurs qui attirent actuellement les investisseurs. Son objectif d'acquérir des centres de données générateurs de revenus, loués à des locataires notés “investment grade” dans le cadre de contrats à long terme, apporte un certain degré de stabilité qui contraste avec le côté plus spéculatif de l'IA” - Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX