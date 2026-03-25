Le fonds d'innovation Fundrise poursuit son ascension après sa cotation à la Bourse de New York la semaine dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de Fundrise Innovation Fund VCX.N , un fonds de capital-risque public dont les principales participations comprennent plusieurs entreprises technologiques privées, ont bondi de 27 % pour atteindre 400 $

** Les principaux titres de VCX comprennent Anthropic, Databricks et OpenAI ** SpaceX représente 5 % de l'allocation de VCX; la société de fusées vise à déposer son prospectus d'introduction en bourse auprès des autorités de réglementation plus tard cette semaine ou la semaine prochaine, selon les médias

** VCX a fait un bond de plus de 1200% depuis qu'il a commencé à être coté à la Bourse de New York le 19 mars ** Destiny Tech100 DXYZ.N , un autre fonds qui investit dans des entreprises technologiques privées et dont la plus grande participation est SpaceX, a fait un bond de 13,7 %

** VCX a été le deuxième titre en vogue sur le forum Stocktwits, destiné aux investisseurs particuliers