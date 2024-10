Le fonds Carlyle renonce à entrer au capital de la division maritime de Thyssenkrupp

( AFP / INA FASSBENDER )

Le fonds d'investissement américain Carlyle n'entrera finalement pas au capital de la division maritime de l'industriel allemand Thyssenkrupp, TKMS, en quête de partenaires depuis longtemps, a indiqué mardi sa maison-mère.

"Le fonds d'investissement Carlyle Group nous a fait savoir qu'il se retirait de la procédure d'appel d'offres pour une participation à la branche maritime de Thyssenkrupp", a indiqué un porte-parole du groupe à l'AFP, confirmant des informations de presse.

Ce retrait est un coup dur pour Thyssenkrupp, qui avait annoncé en mars étudier l'entrée de Carlyle dans le capital de TKMS, premier constructeur mondial de sous-marins non-nucléaires.

Le cours de l'action du groupe a chuté de 4,27% mardi.

Le porte-parole n'a pas précisé les motifs du retrait de Carlyle. Des articles de presse ont mis en avant l'opposition du gouvernement allemand à ce projet.

L'industriel allemand veut toujours rendre sa filiale "indépendante sur le marché des capitaux" mais reste "ouvert aux partenariats industriels", a poursuivi le porte-parole.

"Nous restons convaincus que le secteur naval peut tirer le meilleur parti des opportunités de croissance mondiale de l'industrie en opérant de manière indépendante", a encore déclaré Thyssenkrupp.

Thyssenkrupp indique également que les discussions avec le gouvernement allemand sur une participation de l'Etat au capital de TKMS vont continuer.

L'indépendance de TKMS, basé à Hambourg (nord) et qui emploie 7.800 salariés, constituerait "un bon point de départ pour une éventuelle consolidation nationale et européenne", a réitéré la maison-mère.

L'avenir des chantiers navals de TKMS est sur la table depuis un certain temps. Des réflexions en faveur d'une fusion de ces derniers avec le chantier naval Lürssen de Brême et d'autres entreprises pour former un champion national dans l'industrie de défense maritime n'ont pas abouti.