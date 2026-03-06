Le fonds BlackRock limite les retraits alors que les rachats ébranlent le crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte et de détails tout au long du document)

* Les investisseurs recherchaient 1,2 milliard de dollars, le fonds a versé 620 millions de dollars

* Augmentation des demandes de retrait des fonds de crédit aux particuliers

* BlackRock a acquis un fonds dans le cadre d'une campagne de crédit privé

par Ateev Bhandari et Isla Binnie

BlackRock BLK.N a déclaré vendredi qu'il avait limité les retraits d'un fonds de dette phare après une augmentation des demandes de rachat, alors que les inquiétudes des investisseurs s'accroissent autour de l'industrie du crédit privé, qui représente 2 000 milliards de dollars. Les actions du plus grand gestionnaire d'actifs au monde ont chuté de 5,7 %à la Bourse de New York.

Le climat s'est détérioré autour du crédit privé ces derniers mois, et les investisseurs particuliers demandent de plus en plus à récupérer leur argent dans des fonds comme le HPS Corporate Lending Fund (HLEND) de BlackRock, d'une valeur de 26 milliards de dollars, qui ont été conçus pour être ouverts aux particuliers fortunés.

Les faillites, l'année dernière, d'un fournisseur américain de pièces détachées automobiles et d'un prêteur automobile subprime ), ainsi que l'effondrement d'un prêteur hypothécaire britannique ( ) la semaine dernière, ontsoulevé des questions sur les normes de prêt. En début de semaine, l'augmentation des demandes a incité son rival Blackstone BX.N à lever la limite habituelle de 5 % de rachat d'un fonds de 82 milliards de dollars pour la porter à 7 %, tandis que la société et ses employés ont investi 400 millions de dollars pour permettre à toutes les demandes d'être satisfaites.Blue Owl OWL.N a racheté 15,4 % de l'un de ses fonds en janvier.

HLEND a reçu des demandes de retrait d'une valeur de 1,2 milliard de dollars au premier trimestre, soit environ 9,3 % de sa valeur nette d'inventaire. La société a annoncé aux investisseurs qu'elle verserait 620 millions de dollars dans le cadre du rachat trimestriel, atteignant ainsi le seuil de 5 % qui est le point standard à partir duquel les gestionnaires de ces fonds peuvent restreindre les retraits ultérieurs.

Blue Owl a remplacé les rachats de clients dans un fonds par des paiements promis.

INADÉQUATION STRUCTURELLE

HLEND, une société de développement commercial (BDC) acquise par BlackRock avec son gestionnaire, HPS Investment Partners, dans le cadre d'un investissement de 12 milliards de dollars dans le crédit privé en 2024, a déclaré que les demandes de retrait ont dépassé la limite de 5 % pour la première fois depuis la création du fonds.

Les BDC collectent des fonds, principalement auprès d'investisseurs particuliers, et les utilisent pour accorder des prêts à des entreprises de taille moyenne qui ne peuvent généralement pas être vendues rapidement, ce qui pose problème si un grand nombre d'investisseurs veulent vendre en même temps. Le président deBlackstone, Jon Gray, a déclaré la semaine dernière que les investisseurs institutionnels continuaient d'investir dans le crédit privé.

HLEND a déclaré que la limite de 5 % empêche "une inadéquation structurelle entre le capital des investisseurs et la durée prévue des prêts de crédit privé dans lesquels HLEND investit."

Les souscriptions au fonds se sont élevées à 840 millions de dollars au premier trimestre, soit moins que les 1,2 milliard de dollars que les investisseurs souhaitaient retirer à l'origine.

EXPOSITION AUX LOGICIELS

HLEND indique que ses prêts sont principalement accordés à des entreprises privées matures dont les flux de trésorerie sont stables, et qu'ils sont structurés de manière à être remboursés en priorité en cas de faillite de l'emprunteur. Elle verse des dividendes mensuels.

Selon les documents de la société, 19 % du portefeuille de HLEND est lié aux logiciels, un secteur qui a fait l'objet de ventes agressives, les investisseurs craignant d'être perturbés par les startups spécialisées dans l'IA.

Les investisseurs se précipitent également vers des valeurs refuges alors que les marchés sont confrontés à une volatilité accrue cette année, dans un contexte de craintes croissantes d'un ralentissement économique dû à un conflit prolongé au Moyen-Orient, à des perturbations dues à l'IA et à des défauts de paiement. HPS a déclaré dans un communiqué qu'elle avait la possibilité de s'appuyer sur la volatilité.