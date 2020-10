Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds Ardian "intéressé" par les actions Suez d'Engie Reuters • 01/10/2020 à 09:27









LE FONDS ARDIAN "INTÉRESSÉ" PAR LES ACTIONS SUEZ D'ENGIE PARIS (Reuters) - Le fonds français Ardian s'est dit jeudi matin intéressé par un éventuel rachat des actions Suez détenues par Engie. "Ardian a fait part à Engie de son intérêt pour l'acquisition d'une participation de 29,9% de Suez détenue par Engie", écrit le fonds dans un communiqué. "Cette marque d'intérêt est soutenue par le conseil d'administration de Suez, et par l'administrateur représentant les salariés", poursuit Ardian qui dit souhaiter "constituer un consortium d'investisseurs institutionnels privés et publics, à dominante française, pour réaliser ce projet et lancer une offre publique amicale". Engie a favorablement accueilli mercredi soir l'offre améliorée de rachat par Veolia de l'essentiel de sa participation dans Suez mais a demandé et obtenu que sa durée de validité soit prolongée de cinq jours, jusqu'au 5 octobre. (Henri-Pierre André, édité par Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +2.18%