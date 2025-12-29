Le fondateur de Lululemon veut modifier le conseil d'administration

(AOF) - Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, lance une bataille par procuration pour modifier le conseil d'administration de l'entreprise canadienne spécialisée dans l'habillement sportif. Cette annonce intervient quelques jours après le départ du directeur général Calvin McDonald. Wilson aurait proposé trois candidats pour le conseil d'administration : Marc Mauer, ancien co-directeur général de On Running, Laura Gentile, ex-directrice marketing d'ESPN, et Eric Hirshberg, ancien PDG d'Activision, selon un article du Wall Street Journal.
