Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, soutient le départ d'un administrateur et demande une refonte du conseil d'administration

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* Chip Wilson appelle à un rafraîchissement substantiel du conseil d'administration de Lululemon

* Chip Bergh rejoint le conseil d'administration de Lululemon dans le cadre de la bataille de procurations

* Les actions de Lululemon chutent après des prévisions annuelles mitigées

(Mise à jour pour ajouter un graphique) par Aishwarya Venugopal

Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, qui est engagé dans une bataille de procurations avec la société, a déclaré mercredi que la décision de l'administrateur principal David Mussafer de quitter le conseil d'administration était "un pas dans la bonne direction", mais a réitéré la nécessité d'un rafraîchissement "substantiel" du conseil d'administration.

Le fabricant de vêtements de loisir LULU.O , qui attend toujours un directeur général permanent, a nommé mardi Chip Bergh, un vétéran de Levi's, à son conseil d'administration et a déclaré qu'il se présenterait à l'élection lors de l'assemblée des actionnaires de Lululemon à la place de Mussafer, qui ne se représentera pas à l'issue de son mandat actuel de trois ans. Chip Wilson avait précédemment remis en question la réélection de David Mussafer, invoquant un conflit d'intérêts, car il supervisait le processus d'entretien avec les candidats au conseil d'administration.

"Je tiens à préciser que si l'annonce d'hier est un pas dans la bonne direction, des lacunes flagrantes en matière de gouvernance subsistent", a déclaré Chip Wilson dans un communiqué, ajoutant que la nomination de Chip Bergh était "décevante", le conseil d'administration ayant déclaré précédemment que d'autres candidats hautement qualifiés avaient refusé de se joindre à lui dans le cadre de la bataille de procurations.

Chip Bergh a dirigé Levi Strauss pendant plus de 12 ans, supervisant son redressement et son retour sur les marchés publics en 2019.

Mardi, Lululemon a déclaré que sa nomination reflétait l'engagement du conseil d'administration en faveur d'un rafraîchissement continu. Chip Bergh rejoint le conseil d'administration de Lululemon , qui compte 10 membres et qui devrait se réduire à neuf après que David Mussafer a déclaré qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat. Chip Wilson est l'un des principaux actionnaires indépendants de Lululemon, avec une participation de 4,27 %. L'année dernière, il a nommé trois administrateurs indépendants - Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg - au conseil d'administration et a fait pression pour que plusieurs changements soient apportés à l'entreprise d'habillement en difficulté.

"Des changements significatifs sont encore nécessaires au niveau du conseil d'administration avant qu'un nouveau directeur général puisse être sélectionné", a ajouté Chip Wilson.

Lululemon n'a pas répondu à une demande de commentaire à la suite de la déclaration de Chip Wilson.

Les actions de Lululemon étaient en hausse d'environ 2 % mercredi, annulant les pertes subies avant l'ouverture du marché.Ses actions ont perdu près des deux tiers de leur valeur au cours des deux dernières années, les erreurs de conception et le manque de fraîcheur de la marque ayant entraîné des pertes de parts de marché et, en fin de compte, le départ du directeur général Calvin McDonald au début de l'année. Au moins neuf maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur l'action après que la société ait annoncé mardi des ventes et des bénéfices annuels en demi-teinte.

"Tant qu'un directeur général crédible n'est pas en place pour redéfinir la stratégie, la conception organisationnelle et la responsabilité (en particulier en Amérique du Nord), les investisseurs doivent se contenter d'espérer", a déclaré Randal Konik, analyste chez Jefferies. L'investisseur activiste Elliott Management a également fait pression sur la société en proposant l'ancienne directrice financière de Ralph Lauren, Jane Nielsen, comme candidate au poste de directeur général. Elliott n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.