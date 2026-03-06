Le Financial Times rapporte que BlackRock limite les rachats du fonds de crédit privé

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec Media Services•06.03.2026•14:42•
Les Etats-Unis ont soudainement exigé plus d'un milliard de francs suisses supplémenentaires pour livrer les F-35. Confronté à une augmentation du prix exigé par les Etats-Unis, le gouvernement suisse a annoncé vendredi 6 mars qu'il pensait pouvoir désormais acquérir ...
Lire la suite
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur de l'énergie) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour ...
Lire la suite
information fournie par Les sélections de Roland LASKINE•06.03.2026•14:27•
Le 6 mars 2026 Depuis le début du conflit en Iran, le CAC 40 a perdu plus de 6%, même chose pour l'indice Eurostoxx 50. En dépit des succès rapides obtenus par la coalition américano-israélienne, les gardiens de la révolution islamiste sont parvenus à étendre les ...
Lire la suite
Kiev va envoyer "prochainement" des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable ukrainien, espérant en retour un soutien diplomatique et militaire face ...
Lire la suite
