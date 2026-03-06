Le Financial Times rapporte que BlackRock limite les rachats du fonds de crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BlackRock BLK.N a limité les retraits de l'un de ses fonds phares de crédit privé à la suite d'une augmentation des demandes de rachat, a rapporté le Financial Times vendredi.