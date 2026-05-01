Le film « Narnia » de Greta Gerwig sortira en salles et en IMAX l'année prochaine

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Netflix NFLX.O a annoncé vendredi que le film « Narnia: Le Neveu du magicien », réalisé par Greta Gerwig, sortira en IMAX et dans les salles du monde entier en février 2027, puis sur la plateforme Netflix en avril de la même année.

Écrit et réalisé par Greta Gerwig, qui a également réalisé « Barbie » en 2023, ce film sur les origines de Narnia est la toute première adaptation du roman de C.S. Lewis « Le Neveu du magicien », publié le 2 mai 1955.

C'est une première pour Netflix de proposer un film en sortie nationale dans les salles du monde entier, où il sera diffusé en exclusivité pendant plus de 45 jours.