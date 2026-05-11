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Le FCPE de Bouygues dépasse les 15% du capital du groupe
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 16:38

Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE PEE Groupe Bouygues dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 mai, le seuil de 15% du capital de Bouygues, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir 58 021 469 actions Bouygues représentant 114 224 657 droits de vote, soit 15,01% du capital et 22,97% des droits de vote du conglomérat présent dans le BTP, les médias (TF1) et les télécoms.

Il envisage de poursuivre ses acquisitions d'actions Bouygues dans le cadre normal de ses objectifs d'investissement, mais pas de demander la nomination d'une ou plusieurs personnes supplémentaires au conseil d'administration.

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