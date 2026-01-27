Le fabricant indien de médicaments Cipla chute suite à la rétrogradation de sa note à "neutre" par JPM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de Cipla CIPL.NS chutent de 1,1 % à 1 300 roupies, au plus bas depuis janvier 2024

** JP Morgan rétrograde le troisième fabricant de médicaments indien à "Neutre" avec un PT de 1460 roupies après la publication de résultats décevants pour le troisième trimestre

** La société de courtage indique que les revenus de la société pour le 3ème trimestre ont été inférieurs de 5% à l'estimation de JPM, principalement en raison d'une forte baisse des ventes aux États-Unis et d'une croissance plus faible du marché africain

** Les revenus américains de la société ont chuté de 26 % en glissement annuel en raison de la forte baisse des ventes de sa version générique du médicament anticancéreux Revlimid de Bristol-Myers Squibb BMY.N en raison de l'expiration imminente de son brevet et d'une rupture d'un mois de la chaîne d'approvisionnement concernant le Lanreotide, un traitement anticancéreux clé - note

** La société de courtage indique que si le pipeline de Cipla est prometteur à long terme avec quatre actifs respiratoires et quatre actifs peptidiques, elle estime que la contribution matérielle ne commencera qu' à partir de l'exercice 28

** L'action a chuté de 0,96 % en 2025