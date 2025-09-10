Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, va supprimer 9.000 emplois dans le cadre d'une restructuration

Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO va supprimer 9 000 emplois, soit environ 11,5 % de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à économiser 8 milliards de couronnes danoises (1,26 milliard de dollars) par an, a-t-il déclaré mercredi, alors qu'il lutte contre la pression croissante de son rival américain Eli Lilly LLY.N .

"Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui une transformation à l'échelle de l'entreprise afin de simplifier son organisation, d'améliorer la rapidité de la prise de décision et de réaffecter les ressources vers les opportunités de croissance de l'entreprise dans les domaines du diabète et de l'obésité", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

L'entreprise, qui est également connue pour son traitement du diabète Ozempic, a déjà déclaré en août qu'elle avait mis en place un gel des embauches au niveau mondial pour les postes qui n'étaient pas essentiels à son activité.

Novo, qui compte actuellement 78 400 postes dans le monde, a indiqué qu'environ 5 000 des suppressions d'emplois concerneraient son pays d'origine, le Danemark.

"Nos marchés évoluent, en particulier celui de l'obésité, qui est devenu plus compétitif et axé sur le consommateur. Notre entreprise doit elle aussi évoluer", a déclaré Mike Doustdar, le nouveau directeur général de l'entreprise, dans le communiqué.

"Cela signifie qu'il faut instiller une culture davantage axée sur la performance, déployer nos ressources de manière toujours plus efficace et donner la priorité aux investissements là où ils auront le plus d'impact, c'est-à-dire dans nos domaines thérapeutiques de pointe", a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la restructuration, Novo déclarera des coûts de restructuration uniques de 9 milliards de couronnes danoises au troisième trimestre, y compris des charges de dépréciation, mais prévoit également des économies de 1 milliard de couronnes au quatrième trimestre, a-t-il déclaré.

Novo a déclaré que la croissance de son bénéfice d'exploitation cette année devrait désormais se situer entre 4 % et 10 %, contre 10 % à 16 % le mois dernier, ce qui change uniquement en raison des coûts de restructuration.

Novo, qui est devenue l'année dernière la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, avec une valeur de 650 milliards de dollars, grâce à l'essor des ventes de Wegovy, est confrontée à un moment charnière, alors que le médicament perd des parts de marché et voit la croissance de ses ventes ralentir, en particulier aux États-Unis.

L'entreprise a mis en garde contre une croissance beaucoup plus lente cette année, en partie à cause des préparateurs qui ont été autorisés à fabriquer des médicaments copiés à partir des mêmes ingrédients que le Wegovy, en raison des pénuries.

En juillet, les investisseurs ont effacé 70 milliards de dollars de la valeur boursière du fabricant de médicaments après que Novo a émis un avertissement sur les bénéfices et nommé Mike Doustdar, un vétéran de l'entreprise, au poste de directeur général.

Ses actions ont chuté de près de 46 % depuis le début de l'année, réduisant sa valeur de marché à environ 181 milliards de dollars à la clôture de mardi.

(1 $ = 6,3724 couronnes danoises)

