Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, met en garde contre une pression "sans précédent" sur les prix, alors que les actions chutent

Novo prévoit une baisse des bénéfices et des ventes pouvant aller jusqu'à 13 % en 2026

Les analystes s'attendaient à une baisse moyenne de 2 %

Novo est en concurrence avec Eli Lilly sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité

Le marché est confronté à des pressions sur les prix et à une concurrence accrue

Les actions de Novo chutent de 19,5 % à l'ouverture de la bourse

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont plongé de 20 % mercredi, le géant danois des médicaments contre l'obésité ayant averti qu'il serait confronté à des pressions sur les prix "sans précédent" en 2026, après avoir choqué le marché en annonçant une forte baisse des ventes cette année.

Le fabricant de Wegovy, Novo, a averti tard mardi que les bénéfices et les ventes pourraient chuter de 13 % cette année, les premières baisses depuis des années, alors que la volonté du président américain Donald Trump de réduire les coûts des médicaments s'ajoute à la pression de la concurrence féroce sur le marché de l'amaigrissement.

"Nos prévisions pour 2026 reflètent une année de pression sans précédent sur les prix", a déclaré le directeur général Mike Doustdar aux journalistes lors d'un appel, ajoutant qu'il espérait que l'impact "douloureux" sur les finances de Novo à court terme serait, espérons-le, un "investissement pour notre avenir".

Novo a déclaré qu'il y avait désormais beaucoup plus d'entreprises cherchant à percer sur le marché des médicaments contre l'obésité et qu'elle ne pouvait pas promettre un retour aux "taux de croissance extraordinaires" de ces dernières années.

La chute du cours de l'action - qui a déclenché une baisse plus importante chez d'autres fabricants de médicaments contre l'obésité - a amené l'action de Novo à son niveau le plus bas depuis le début du mois de décembre, annulant un début d'année prometteur grâce aux ventes importantes de la nouvelle pilule Wegovy.

"Novo a fourni des prévisions choquantes pour 2026", a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment qui détient des actions de Novo et d'Eli Lilly

LLY.N , ajoutant que la plupart des investisseurs s'attendaient à une baisse moyenne à un chiffre des ventes et des bénéfices.

"Personne n'avait prévu une baisse à deux chiffres des bénéfices

LES VENTES DE PILULES DE WEGOVY OFFRENT UNE "LUEUR D'ESPOIR"

Novo vend des doses plus faibles de sa pilule quotidienne aux États-Unis au prix de 149 dollars par mois pour les patients qui paient eux-mêmes, ce prix passant à 199 dollars en avril. Lilly prévoit de plafonner les doses plus élevées de sa pilule contre l'obésité, si elle est approuvée, à 399 dollars par mois pour les acheteurs réguliers.

Les deux sociétés ont réduit les prix de leurs produits injectables pour les clients qui paient en espèces plutôt que de recourir à l'assurance maladie. Novo a commencé à vendre son injection Wegovy à 349 dollars par mois pour les clients qui paient en espèces en novembre.

Novo a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté et les ventes ajustées à taux de change constants baissent tous deux de 5 à 13 % cette année. Les ventes ont augmenté de 10 % l'année dernière et les analystes prévoyaient en moyenne une baisse de 2 % cette année, selon un sondage réalisé par la société.

L'entreprise a déclaré que ses perspectives étaient affectées par la baisse des prix réalisés, en particulier aux États-Unis, par une concurrence féroce et par l'expiration des brevets sur le semaglutide - l'ingrédient actif de ses médicaments Wegovy et Ozempic - sur certains marchés en dehors des États-Unis.

L'entreprise est également confrontée au défi que représente la préparation de médicaments copiés, 1,5 million d'Américains utilisant des versions préparées de médicaments GLP-1 pour la perte de poids.

Barclays a déclaré dans une note que les prévisions étaient moins bonnes que prévu, ce qui affecterait les actions de manière significative mercredi, bien qu'elles puissent bénéficier d'un certain répit si les investisseurs considèrent les prévisions comme "conservatrices".

"Nous nous attendons à ce que les haussiers suggèrent que les prévisions de NOVOB sont un "évier de cuisine" qui sera battu, bien que nous remarquions que la même chose a été dite l'année dernière, et que cela s'est avéré ne pas être le cas", a déclaré Barclays, ajoutant que l'autre élément positif clé était la performance de la pilule Wegovy.

Novo a déclaré que les prescriptions hebdomadaires de Wegovy par voie orale avaient atteint environ 50 000 le 23 janvier, bien au-delà des 20 000 par semaine selon les données de suivi du marché qui ne tiennent pas compte des ventes via des canaux de paiement en espèces tels que NovoCare et les services de télémédecine.

M. Manns, de l'Union Investment, a reconnu que les fortes ventes de pilules, avec des consommateurs apparemment prêts à payer de leur poche, offraient "une lueur d'espoir".

L'avertissement de Novo met fin à une série de gains à deux chiffres en termes de pourcentage des bénéfices et des ventes depuis le lancement de Wegovy en juin 2021, qui a déclenché un boom de la demande de médicaments contre l'obésité et une croissance fulgurante pour l'entreprise danoise. En 2024, l'entreprise était la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, avec une valeur de 600 milliards de dollars. Mercredi, elle était évaluée à environ 259 milliards de dollars. (1 $ = 0,8455 euro)