Le fabricant de VE Rivian offre à son directeur général un plan de rémunération à la Musk d'une valeur maximale de 4,6 milliards de dollars

Le nouveau plan de rémunération de Scaringe est lié à la réduction des objectifs de cours de l'action

Le nouveau plan de rémunération est également lié à de nouvelles étapes en matière de bénéfices et de flux de trésorerie

Rivian affirme vouloir aligner la rémunération du directeur général sur les rendements des actionnaires

Le salaire de base de Scaringe est doublé et passe à 2 millions de dollars

(Ajout de commentaires d'experts, de détails et de contexte aux paragraphes 4, 5, 6, 8, 10 et 13) par Abhirup Roy, Akash Sriram et Ross Kerber

Le fabricant de pick-up et de SUV électriques Rivian RIVN.O a déclaré vendredi qu'il accordait à son directeur général un plan de rémunération d'une valeur de 4,6 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, un accord similaire au plan de rémunération record de Tesla

TSLA.O pour Elon Musk, et lié à de nouveaux objectifs de bénéfices et à des objectifs de cours de l'action plus bas qu'un accord précédent.

La décision du conseil d'administration de Rivian montre que le plan de Tesla pour Elon Musk pourrait devenir un modèle pour les entreprises désireuses de croître rapidement. La rémunération du directeur général de Rivian, RJ Scaringe, pourrait être l'une des plus élevées de l'histoire, en fonction des objectifs de performance atteints.

Rivian a déclaré que ce plan permettrait de retenir son fondateur et de le maintenir concentré sur la croissance et la rentabilité, alors que le constructeur automobile, connu pour ses SUV R1S et ses camionnettes R1T, se prépare à lancer l'année prochaine son SUV R2, plus petit et plus abordable, qui concurrencera le crossover Model Y de Tesla, le plus vendu.

Le plan Rivian remplace un plan qui, selon le conseil d'administration, n'était pas susceptible d'être respecté, le nouveau plan ayant des objectifs moins élevés en termes de croissance des actions.

La suppression des crédits d'impôt pour les véhicules électriques devrait réduire les ventes jusqu'à la fin de l'année. Rivian a redoublé d'efforts pour réduire ses coûts et a récemment licencié environ 600 employés, soit 4,5 % de ses effectifs.

Les actionnaires de Tesla ont approuvé jeudi un plan de rémunération record de 1 000 milliards de dollars pour Elon Musk, basé sur une combinaison de jalons opérationnels et de valorisation sur 10 ans, après que le conseil d'administration ait déclaré qu'il pourrait partir si le plan n'était pas adopté.

"Bien que Rivian ne soit pas un imitateur direct, les caractéristiques d'Elon Musk sont certainement similaires", a déclaré Yonat Assayag, partenaire de la société de conseil en rémunération ClearBridge Compensation Group.

L'offre montre que d'autres entreprises suivent le modèle Tesla en liant les récompenses exceptionnelles des directeurs généraux à d'importants gains potentiels sur le marché, a-t-elle déclaré, ajoutant que certaines ont contacté son propre cabinet à la recherche de modèles de rémunération similaires pour les dirigeants. "Il ne s'agit pas de suivre Musk, mais de s'inspirer de sa récompense."

Si les rémunérations assorties d'objectifs ambitieux semblent attrayantes, de telles structures ne conviennent pas toujours aux dirigeants d'entreprise, dont beaucoup peinent à atteindre leurs objectifs en raison de l'évolution des politiques et des vents contraires de l'économie au fil des ans, a déclaré Amit Batish, directeur du cabinet d'études Equilar.

LE PLAN RÉVISÉ

Dans le cadre du nouveau plan, Scaringe reçoit des options lui permettant d'acheter jusqu'à 36,5 millions d'actions de classe A de Rivian, soit environ 16 millions de plus que l'attribution précédente, à un prix d'exercice de 15,22 dollars l'unité, a indiqué la société dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.

L'attribution sera acquise si Rivian atteint des objectifs de cours de l'action révisés à la baisse, allant de 40 à 140 dollars par action sur 10 ans, ainsi que de nouveaux objectifs de revenu d'exploitation et de flux de trésorerie au cours des sept prochaines années. La société n'a pas fourni de détails sur la nature de ces objectifs.

Les objectifs de cours de l'action révisés à la baisse sont comparables au plan de rémunération précédent, attribué en 2021, qui était lié au fait que le cours de l'action Rivian atteignait 110 à 295 dollars. Rivian a annulé cette attribution, déclarant qu'il était peu probable que les objectifs liés à cette attribution soient atteints.

Les actions de Rivian ont clôturé à 15,22 dollars jeudi.

Le nouveau plan comprend des actions d'une valeur d'environ 3 % de Rivian. Scaringe détient environ 2 % de la société, a déclaré Vitaly Golomb, associé gérant de Mavka Capital et investisseur chez Rivian, qui a approuvé le plan. "La position de départ de RJ rend ce plan beaucoup plus raisonnable que celui de Musk", a-t-il déclaré. Musk détient environ 13 % des parts de Tesla, bien qu'il dispose de 15 % des droits de vote, et le nouveau plan de rémunération pourrait porter ce pourcentage à 25 %.

Si Rivian atteint tous les objectifs fixés dans le cadre du plan de rémunération, Scaringe touchera jusqu'à 4,6 milliards de dollars, y compris les coûts liés à l'exercice des options, selon les calculs de Reuters, tandis que Rivian a déclaré que les actionnaires gagneraient 153 milliards de dollars en valeur.

Le conseil d'administration de Rivian a également doublé le salaire de base de Scaringe pour le porter à 2 millions de dollars, précisant que ces changements avaient été effectués avec l'aide d'un consultant indépendant en matière de rémunération et qu'ils étaient destinés à mieux aligner les salaires sur les rendements des actionnaires.

Par ailleurs, Scaringe s'est vu attribuer un million d'unités ordinaires dans Mind Robotics, une nouvelle entreprise dérivée de Rivian qui bénéficie d'un financement externe et développe une technologie d'intelligence artificielle industrielle, ce qui lui confère une participation économique de 10 % lorsque les bénéfices de l'entreprise dépassent un certain seuil.

Scaringe sera président du conseil d'administration de Mind Robotics, et Rivian est actionnaire de l'entreprise, comme elle l'a déclaré en début de semaine.